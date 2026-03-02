Federación Agraria Argentina valoró el reconocimiento al campo en el discurso de Javier Milei

Andrea Sarnari: “Es positivo escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país", dijo la titular de FAA.

Las declaraciones del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso generaron una rápida reacción de la Federación Agraria Argentina (FAA). Su presidenta, Andrea Sarnari , valoró que el mandatario haya señalado al campo como sector estratégico para la recuperación económica del país, aunque advirtió que el reconocimiento debe traducirse en políticas sectoriales concretas.

“Es positivo escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país y que el lugar estratégico de nuestro sector sea parte de lo que el Gobierno tiene en cuenta hacia el futuro. Somos el mayor generador de dólares del país, por lejos, pero somos mucho más que eso; por lo que consideramos correcto que se lo reconozca”, sostuvo Sarnari.

En ese sentido, remarcó que hasta ahora “se evitó tener políticas sectoriales para el agro” y señaló que, si el mensaje presidencial representa el inicio de un cambio en esa dirección, “es más que bienvenido”. “Estamos preparados para discutir desde mañana mismo todas las alternativas”, agregó.

Uno de los puntos que la titular de FAA destacó especialmente fue la mención a las economías regionales. “Es importante haberlas escuchado en el discurso del presidente, pero queremos destacar que las economías regionales necesitan un tratamiento especial. No todo el campo es lo mismo”, afirmó.

Sarnari advirtió que muchas producciones atraviesan una situación crítica, con costos que no alcanzan a cubrir las inversiones y la mano de obra necesarias. “Si, en cambio, les damos rentabilidad, las producciones regionales son fuente de progreso y arraigo en todo el territorio: todas pueden exportar al mundo”, subrayó.

Entre los temas prioritarios mencionó el acceso al financiamiento y la generación de condiciones para producir con competitividad, como la inversión en sistemas de riego en determinadas regiones. También señaló que muchas políticas específicas para las economías regionales “fueron desmanteladas o disminuidas, sin que nada las reemplace”.

En ese marco, confirmó que FAA trabaja en una Ley de Fomento a las Economías Regionales.

Infraestructura y federalismo productivo

Otro eje central fue la infraestructura. “Es positivo que volvamos a hablar de infraestructura, que con cada crisis financiera o cambiaria queda abandonada”, expresó.

La recuperación de la red ferroviaria de cargas fue señalada como un punto clave: “Es algo crucial que lleva décadas sin resolverse. Y esto es federalismo real”. Según Sarnari, más y mejor infraestructura es indispensable para la agricultura y ganadería del Norte, las economías regionales de Cuyo y el NOA, y toda la región semiárida.

“La infraestructura es una condición de competitividad, sin ella no hay federalismo productivo”, resumió.

Retenciones y Código Aduanero

En materia tributaria, la presidenta de FAA fue contundente respecto de las retenciones. “Los impuestos los tiene que decidir el Congreso”, afirmó.

Sarnari planteó que la anunciada modificación del Código Aduanero debería servir para devolverle al Congreso la potestad de fijar tributos como los derechos de exportación y evitar su delegación al Poder Ejecutivo. Además, sostuvo que debe avanzarse en su eliminación “de manera escalonada, pero firme y con claridad en las reglas”.

Advirtió también que no deben repetirse “esquemas temporarios usados en el pasado, por necesidad de dólares más que por apoyo a la producción”.

Ley de Semillas y consenso sectorial

Sobre la modernización de la Ley de Semillas, Sarnari manifestó que FAA está a favor de actualizar la normativa, pero con consenso y sin imposiciones externas.

“Estamos a favor de modernizar la ley con consenso y sin imposiciones externas, y con dar incentivos a la inversión en tecnología y contar con variedades de semillas más avanzadas para producir más”, indicó. Sin embargo, expresó preocupación por la posibilidad de que se imponga una norma internacional no decidida por el país.

Confirmó que el tema se trabaja en la Mesa de Enlace junto con AACREA y AAPRESID, y que existe la convicción de que se está cerca de alcanzar una propuesta de consenso que pueda ser aprobada por el Congreso.

Apertura comercial con gradualismo

En cuanto al comercio internacional, Sarnari coincidió en la necesidad de abrirse al mundo, especialmente hacia la región Asia-Pacífico, que concentra dos tercios de la población mundial y es un comprador clave de alimentos argentinos.

“Debemos abrirnos al mundo, pero se requiere una apertura comercial gradual, con transición productiva y readecuación de industrias, que lleva tiempo”, advirtió.

En ese sentido, mencionó sectores como lácteos, aceite de oliva, vinos y maquinaria agrícola, donde una apertura indiscriminada podría afectar la capacidad productiva local. “Queremos abrirnos al mundo, pero sin dejar a nadie en el camino”, sintetizó.

Ambiente y producción

Finalmente, la dirigente respaldó la necesidad de cuidar el medio ambiente con leyes basadas en ciencia y datos concretos. Sostuvo que las provincias, como dueñas de los recursos naturales, deben contar con herramientas para aplicar y controlar las normas.

Apoyó regulaciones sensatas en agroquímicos, uso de bosques y manejo del agua, pero aclaró que no todos los sectores productivos deben ser regulados de la misma manera. “No es lo mismo la regulación necesaria para el petróleo o la extracción de oro que para el campo, que trabaja con recursos renovables y puede incluso capturar carbono”, señaló.

“Puede ser el inicio de una nueva etapa”

Como mensaje final, Sarnari expresó que la Federación Agraria trabajará para que el discurso presidencial marque el comienzo de una etapa de políticas sectoriales para el agro, inversión en infraestructura y debates amplios en el Congreso.

“Trabajaremos para que sea el inicio de lo que puede ser una etapa de políticas sectoriales para el agro, de inversión en infraestructura y de discusiones amplias y serias, en el marco del Congreso, sobre los temas pendientes que necesitamos resolver para avanzar y salir del estancamiento”, concluyó.