miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos

    Más de 20 espacios culturales en el Partido de Pergamino abrirán sus puertas este sábado desde las 19:00 para una nueva edición de La Noche de los Museos.

    12 de noviembre de 2025 - 13:33
    La Noche de los Museos 2025. Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación Amigos del Museo y Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal en rueda de prensa.

    La Noche de los Museos 2025. Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación Amigos del Museo y Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal en rueda de prensa.

    Este sábado, a partir de las 19:00, abrirán sus puertas más de 20 espacios culturales en la ciudad y en los pueblos para realizar la 13ª edición de La Noche de los Museos. Todas las propuestas tienen sorpresas que se suman a las muestras y prometen hacer de esta edición, una noche muy especial.

    Lee además
    Los integrantes del Coro Municipal de Niños y Jóvenes lograron cumplir los objetivos planteados que incluyeron un concierto en la Iglesia del Pilar, de la Capital cordobesa.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba
    Obra de Laura Riera. La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14.
    Cultura

    Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

    “La apertura oficial será en el Museo de la Ciudad y tendrá música en vivo a cargo de la Orquesta El Desbande del Conservatorio de Música, y Los Taitas, que también es de tango, pero solo con guitarras. A esto se sumarán estatuas vivientes, zancudos y otras sorpresas a lo largo del corredor de Alsina”, adelantó Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal, coorganizador del evento junto con la Asociación Amigos del Museo.

    En la institución de calles Alsina 420, los visitantes encontrarán dos muestras con la opción de visitas guiadas: una de ellas sobre la Historia de Pergamino y otra en el SUM sobre Inmigrantes.

    En tanto, la Asociación Amigos del Museo, presentará una muestra sobre coleccionistas locales en el Hall y también se espera la inauguración del Museo “Tito Pomponi” en Mariano H. Alfonzo a las 20:30. Por los pueblos también se suma Museo del Inmigrante de Guerrico y el de las Batallas de Cepeda en Mariano Benítez.

    “La Asociación Amigos del Museo trabaja durante varios meses para organizar esta fiesta y acompañar a los más de 21 espacios van a estar abiertos, ofreciendo un sinfín de cultura y de diferentes artes. Este año abren un montón de bares (como Zappa o el Roma) y centros culturales en distintos lugares de la ciudad como ArteMás, Registrarte, Casa de la Cultura el tradicional Taller de Ricardo Juárez, Apref y otros muchos más”, añadió Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación.

    Las organizadoras resaltaron que el evento no se suspende por lluvia y que, si bien la mayoría de los espacios abren sus puertas a las 19:00, el horario de cierre es variable hasta la medianoche.

    La Noche de los Museos: listado de lugares y eventos

    1 – Museo de Bellas Artes

    ALBORADA

    Muestra Colectiva de Artes Plásticas

    Av. Alsina y Moreno

    2- Ex Combatientes de Malvinas

    RECUERDOS DE MALVINAS

    Monumento a los caídos en guerra

    Av. Rocha y Av. Alsina

    3 – Pergamino Autos Clásicos

    EXHIBICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS

    Av. Alsina entre Moreno y Azcuénaga

    4- Ferromuseo Apref

    Alsina 205

    5 – Museo Municipal Giuníppero Castellano

    MUESTRA HISTORIA DE PERGAMINO

    SUM: Inmigrantes

    Los Taitas y orquesta “El Desbande” del Consevatorio de Música “Juan Carlos Paz”

    HALL: Muestra Coleccionistas Pergaminenses

    Av. Alsina 405

    6 – Palacio Municipal + HCD

    20 horas VISITA GUIADA

    Hall – Cuerpo de Danzas – Prof. Mechi Porcel

    Con acompañamiento de Pablo Ivalo

    Florida 629

    7 – Capilla María Crescencia

    19:00 a 21:00

    11 de Septiembre 674

    8 – Galería Escuela de Rancagua

    Por siempre con Ricardo Juárez

    General Paz 665.

    9– Casa de la Cultura

    “Encuentro de artistas”

    Sala Verni

    Entrada por San Nicolás 1116

    10- Colegio de Arquitectos Capba D6

    “Desplazamiento”

    MUESTRA ARQUITECTURA Y ARTE

    Castelli 555

    11 – Fortín Pergamino

    MUSEO DEL GAUCHO

    Italia 548

    12 – Museo Casa Natal Illia

    De 19:00 a 22:00

    Av. Jauregui y Becerra

    13- Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DDHH

    Muestras: León Ferrari / Adriana Lestido / Jorge González Perrín / Javier Del Olmo / GAC

    Inauguración de Muestra biográfica Haroldo Conti (CPM)

    «Cómo un León», un recorrido biográfico a 100 años de su nacimiento.

    Muestra permanente

    Dorrego 636

    15-Museo del Arbitro

    HISTORIA DEL ÁRBITRO

    Presentación: Orquesta Retocando la Vida y Coro Arco Iris, Dirección de Tercera Edad

    “UDDU” Música en vivo

    Somoza 150

    16-ArteMás

    “Moda que rompe el molde” moda + arte cerámico

    Nadia Olivieri / Natalia Pouchou

    Curadora Marcela Cenacchi

    Echevarría 555

    17 –Bar Café Roma

    “La magia del agua”

    Nora Angarolla, Graciela Castañón, Ángela Garay, Liliana Iriarte, Adriana Tocalini, Cristina Vallini

    TALLER ACUARELAS M.G. DAGMA

    CORO MATICES

    Peatonal San Nicolás 570

    18- Zappa Bar

    Guardianes del oficio

    UNA MUESTRA DE BARRO REBELDE

    MÚSICA EN VIVO

    Dr. Alem 375

    19 –Centro Cultural Registrarte

    19:00 a 22:00 FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

    Laura Riera / Vanesa Mescher / Analía Cusumano / Keila Venturi / Daniela Conte / Jorgelina Ledesma. Curaduría: Natalia Tealdi.

    Fotolibros

    Sarratea 221

    Los pueblos también tienen mucho que contar

    -Mariano H. Alfonso

    MUSEO TITO POMPONI| Inauguración a las 20:30 | Av. San Martín y 25 de Mayo

    -Mariano Benítez

    MUSEO BATALLAS DE CEPEDA

    De 17:30 a 20:30

    -Guerrico

    Museo del Inmigrante / Estación de Tren

    Visitando nuestras raíces

    Coro de voces de Guerrico + Gastronomía

    Asociación Sanmarinense

    Temas
    Seguí leyendo

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba

    Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Milena Salamanca llega por primera vez a Pergamino con todo el poder del nuevo folklore

    Pergamino será sede del Certamen Internacional de Danzas EM 2025

    Se viene la XXVI Fiesta de Colectividades de El Socorro: un encuentro de raíces, sabores y música

    Llega este sábado a Pergamino la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer

    Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

    Moda que rompe el molde: arte, cerámica y diseño se fusionan en una muestra innovadora

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los integrantes del Coro Municipal de Niños y Jóvenes lograron cumplir los objetivos planteados que incluyeron un concierto en la Iglesia del Pilar, de la Capital cordobesa.
    Cultura

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Están utilizando la imagen de Catalina Maglio para pedirle dinero a la gente.

    Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija
    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    El Municipio de Zárate participó este lunes de una jornada de sensibilización en materia de género, organizada por el Ministerio Público Fiscal Zárate-Campana, que tuvo lugar en el Forum Cultural.

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal