Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos

La Noche de los Museos 2025. Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación Amigos del Museo y Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal en rueda de prensa.

Este sábado, a partir de las 19:00, abrirán sus puertas más de 20 espacios culturales en la ciudad y en los pueblos para realizar la 13ª edición de La Noche de los Museos . Todas las propuestas tienen sorpresas que se suman a las muestras y prometen hacer de esta edición, una noche muy especial.

“La apertura oficial será en el Museo de la Ciudad y tendrá música en vivo a cargo de la Orquesta El Desbande del Conservatorio de Música , y Los Taitas , que también es de tango, pero solo con guitarras. A esto se sumarán estatuas vivientes, zancudos y otras sorpresas a lo largo del corredor de Alsina”, adelantó Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal , coorganizador del evento junto con la Asociación Amigos del Museo .

En la institución de calles Alsina 420, los visitantes encontrarán dos muestras con la opción de visitas guiadas: una de ellas sobre la Historia de Pergamino y otra en el SUM sobre Inmigrantes.

En tanto, la Asociación Amigos del Museo , presentará una muestra sobre coleccionistas locales en el Hall y también se espera la inauguración del Museo “Tito Pomponi” en Mariano H. Alfonzo a las 20:30. Por los pueblos también se suma Museo del Inmigrante de Guerrico y el de las Batallas de Cepeda en Mariano Benítez .

“La Asociación Amigos del Museo trabaja durante varios meses para organizar esta fiesta y acompañar a los más de 21 espacios van a estar abiertos, ofreciendo un sinfín de cultura y de diferentes artes. Este año abren un montón de bares (como Zappa o el Roma) y centros culturales en distintos lugares de la ciudad como ArteMás, Registrarte, Casa de la Cultura el tradicional Taller de Ricardo Juárez, Apref y otros muchos más”, añadió Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación.

Las organizadoras resaltaron que el evento no se suspende por lluvia y que, si bien la mayoría de los espacios abren sus puertas a las 19:00, el horario de cierre es variable hasta la medianoche.

La Noche de los Museos: listado de lugares y eventos

1 – Museo de Bellas Artes

ALBORADA

Muestra Colectiva de Artes Plásticas

Av. Alsina y Moreno

2- Ex Combatientes de Malvinas

RECUERDOS DE MALVINAS

Monumento a los caídos en guerra

Av. Rocha y Av. Alsina

3 – Pergamino Autos Clásicos

EXHIBICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS

Av. Alsina entre Moreno y Azcuénaga

4- Ferromuseo Apref

Alsina 205

5 – Museo Municipal Giuníppero Castellano

MUESTRA HISTORIA DE PERGAMINO

SUM: Inmigrantes

Los Taitas y orquesta “El Desbande” del Consevatorio de Música “Juan Carlos Paz”

HALL: Muestra Coleccionistas Pergaminenses

Av. Alsina 405

6 – Palacio Municipal + HCD

20 horas VISITA GUIADA

Hall – Cuerpo de Danzas – Prof. Mechi Porcel

Con acompañamiento de Pablo Ivalo

Florida 629

7 – Capilla María Crescencia

19:00 a 21:00

11 de Septiembre 674

8 – Galería Escuela de Rancagua

Por siempre con Ricardo Juárez

General Paz 665.

9– Casa de la Cultura

“Encuentro de artistas”

Sala Verni

Entrada por San Nicolás 1116

10- Colegio de Arquitectos Capba D6

“Desplazamiento”

MUESTRA ARQUITECTURA Y ARTE

Castelli 555

11 – Fortín Pergamino

MUSEO DEL GAUCHO

Italia 548

12 – Museo Casa Natal Illia

De 19:00 a 22:00

Av. Jauregui y Becerra

13- Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DDHH

Muestras: León Ferrari / Adriana Lestido / Jorge González Perrín / Javier Del Olmo / GAC

Inauguración de Muestra biográfica Haroldo Conti (CPM)

«Cómo un León», un recorrido biográfico a 100 años de su nacimiento.

Muestra permanente

Dorrego 636

15-Museo del Arbitro

HISTORIA DEL ÁRBITRO

Presentación: Orquesta Retocando la Vida y Coro Arco Iris, Dirección de Tercera Edad

“UDDU” Música en vivo

Somoza 150

16-ArteMás

“Moda que rompe el molde” moda + arte cerámico

Nadia Olivieri / Natalia Pouchou

Curadora Marcela Cenacchi

Echevarría 555

17 –Bar Café Roma

“La magia del agua”

Nora Angarolla, Graciela Castañón, Ángela Garay, Liliana Iriarte, Adriana Tocalini, Cristina Vallini

TALLER ACUARELAS M.G. DAGMA

CORO MATICES

Peatonal San Nicolás 570

18- Zappa Bar

Guardianes del oficio

UNA MUESTRA DE BARRO REBELDE

MÚSICA EN VIVO

Dr. Alem 375

19 –Centro Cultural Registrarte

19:00 a 22:00 FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Laura Riera / Vanesa Mescher / Analía Cusumano / Keila Venturi / Daniela Conte / Jorgelina Ledesma. Curaduría: Natalia Tealdi.

Fotolibros

Sarratea 221

Los pueblos también tienen mucho que contar

-Mariano H. Alfonso

MUSEO TITO POMPONI| Inauguración a las 20:30 | Av. San Martín y 25 de Mayo

-Mariano Benítez

MUSEO BATALLAS DE CEPEDA

De 17:30 a 20:30

-Guerrico

Museo del Inmigrante / Estación de Tren

Visitando nuestras raíces

Coro de voces de Guerrico + Gastronomía

Asociación Sanmarinense