Este sábado llega la 13ª edición de La Noche de los Museos en Pergamino y los pueblos

Este sábado, a partir de las 19:00, abrirán sus puertas más de 20 espacios culturales en la ciudad y en los pueblos para realizar la 13ª edición de La Noche de los Museos. Todas las propuestas tienen sorpresas que se suman a las muestras y prometen hacer de esta edición, una noche muy especial.
“La apertura oficial será en el Museo de la Ciudad y tendrá música en vivo a cargo de la Orquesta El Desbande del Conservatorio de Música, y Los Taitas, que también es de tango, pero solo con guitarras. A esto se sumarán estatuas vivientes, zancudos y otras sorpresas a lo largo del corredor de Alsina”, adelantó Belén Polizzi a cargo del Museo Municipal, coorganizador del evento junto con la Asociación Amigos del Museo.
En la institución de calles Alsina 420, los visitantes encontrarán dos muestras con la opción de visitas guiadas: una de ellas sobre la Historia de Pergamino y otra en el SUM sobre Inmigrantes.
En tanto, la Asociación Amigos del Museo, presentará una muestra sobre coleccionistas locales en el Hall y también se espera la inauguración del Museo “Tito Pomponi” en Mariano H. Alfonzo a las 20:30. Por los pueblos también se suma Museo del Inmigrante de Guerrico y el de las Batallas de Cepeda en Mariano Benítez.
“La Asociación Amigos del Museo trabaja durante varios meses para organizar esta fiesta y acompañar a los más de 21 espacios van a estar abiertos, ofreciendo un sinfín de cultura y de diferentes artes. Este año abren un montón de bares (como Zappa o el Roma) y centros culturales en distintos lugares de la ciudad como ArteMás, Registrarte, Casa de la Cultura el tradicional Taller de Ricardo Juárez, Apref y otros muchos más”, añadió Silvina D’Rrico, presidente de a la Asociación.
Las organizadoras resaltaron que el evento no se suspende por lluvia y que, si bien la mayoría de los espacios abren sus puertas a las 19:00, el horario de cierre es variable hasta la medianoche.
La Noche de los Museos: listado de lugares y eventos
1 – Museo de Bellas Artes
ALBORADA
Muestra Colectiva de Artes Plásticas
Av. Alsina y Moreno
2- Ex Combatientes de Malvinas
RECUERDOS DE MALVINAS
Monumento a los caídos en guerra
Av. Rocha y Av. Alsina
3 – Pergamino Autos Clásicos
EXHIBICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS
Av. Alsina entre Moreno y Azcuénaga
4- Ferromuseo Apref
Alsina 205
5 – Museo Municipal Giuníppero Castellano
MUESTRA HISTORIA DE PERGAMINO
SUM: Inmigrantes
Los Taitas y orquesta “El Desbande” del Consevatorio de Música “Juan Carlos Paz”
HALL: Muestra Coleccionistas Pergaminenses
Av. Alsina 405
6 – Palacio Municipal + HCD
20 horas VISITA GUIADA
Hall – Cuerpo de Danzas – Prof. Mechi Porcel
Con acompañamiento de Pablo Ivalo
Florida 629
7 – Capilla María Crescencia
19:00 a 21:00
11 de Septiembre 674
8 – Galería Escuela de Rancagua
Por siempre con Ricardo Juárez
General Paz 665.
9– Casa de la Cultura
“Encuentro de artistas”
Sala Verni
Entrada por San Nicolás 1116
10- Colegio de Arquitectos Capba D6
“Desplazamiento”
MUESTRA ARQUITECTURA Y ARTE
Castelli 555
11 – Fortín Pergamino
MUSEO DEL GAUCHO
Italia 548
12 – Museo Casa Natal Illia
De 19:00 a 22:00
Av. Jauregui y Becerra
13- Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DDHH
Muestras: León Ferrari / Adriana Lestido / Jorge González Perrín / Javier Del Olmo / GAC
Inauguración de Muestra biográfica Haroldo Conti (CPM)
«Cómo un León», un recorrido biográfico a 100 años de su nacimiento.
Muestra permanente
Dorrego 636
15-Museo del Arbitro
HISTORIA DEL ÁRBITRO
Presentación: Orquesta Retocando la Vida y Coro Arco Iris, Dirección de Tercera Edad
“UDDU” Música en vivo
Somoza 150
16-ArteMás
“Moda que rompe el molde” moda + arte cerámico
Nadia Olivieri / Natalia Pouchou
Curadora Marcela Cenacchi
Echevarría 555
17 –Bar Café Roma
“La magia del agua”
Nora Angarolla, Graciela Castañón, Ángela Garay, Liliana Iriarte, Adriana Tocalini, Cristina Vallini
TALLER ACUARELAS M.G. DAGMA
CORO MATICES
Peatonal San Nicolás 570
18- Zappa Bar
Guardianes del oficio
UNA MUESTRA DE BARRO REBELDE
MÚSICA EN VIVO
Dr. Alem 375
19 –Centro Cultural Registrarte
19:00 a 22:00 FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
Laura Riera / Vanesa Mescher / Analía Cusumano / Keila Venturi / Daniela Conte / Jorgelina Ledesma. Curaduría: Natalia Tealdi.
Fotolibros
Sarratea 221
Los pueblos también tienen mucho que contar
-Mariano H. Alfonso
MUSEO TITO POMPONI| Inauguración a las 20:30 | Av. San Martín y 25 de Mayo
-Mariano Benítez
MUSEO BATALLAS DE CEPEDA
De 17:30 a 20:30
-Guerrico
Museo del Inmigrante / Estación de Tren
Visitando nuestras raíces
Coro de voces de Guerrico + Gastronomía
Asociación Sanmarinense