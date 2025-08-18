lunes 18 de agosto de 2025
    • Cultura

    Este martes llega a Pergamino Myrna Insua con su muestra fotográfica Bordes del abismo

    La exposición reúne un ensayo visual construido a lo largo de casi dos décadas de investigación, diálogo y escucha con sobrevivientes del terrorismo de Estado.

    Por Néstor Suárez
    18 de agosto de 2025 - 09:00
    Cada fotografía de Myrna Insua nace del encuentro profundo con los sobrevivientes.

    ANDARAGENCIA.ORG

    ANDARAGENCIA.ORG

    Este martes a las 18:00, la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua presentará en Pergamino su muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay. La actividad se realizará en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), ubicada en Monteagudo 2772, con entrada libre y gratuita.

    Cultura
    Cultura

    La artista visual Sonia Pirchi continúa exponiendo su obra en una galería internacional
    Cultura
    Cultura

    Roma Vaquero Díaz presentará su libro Archivo para recuperarme en la Feria del Libro Pergamino

    La exposición reúne un poderoso ensayo visual construido a lo largo de casi dos décadas de investigación, diálogo y escucha con sobrevivientes del terrorismo de Estado. A través de una mirada comprometida y sensible, Insua da forma a una narrativa donde la imagen y la palabra se entrelazan para rescatar del silencio y del olvido las voces de quienes pasaron por los campos clandestinos de detención durante las dictaduras del Cono Sur.

    Cada fotografía nace del encuentro profundo con los sobrevivientes: no como simples fuentes documentales, sino como sujetos activos de memoria. En estos intercambios, Myrna logra habilitar un espacio de testimonio genuino, en el que las personas no solo recuerdan, sino que reconstruyen, resignifican y narran desde sus propias cicatrices. Su cámara, lejos de ser un instrumento pasivo, actúa como puente entre el presente y ese pasado que aún late, como una herramienta de visibilización y justicia simbólica.

    “Bordes del abismo” no retrata solamente lugares físicos, sino territorios íntimos de dolor y resistencia. Nos invita a caminar por esa frontera tenue entre la memoria y el olvido, donde los relatos personales desafían la desmemoria oficial. Las imágenes dialogan con las voces en primera persona, ampliando los márgenes del archivo histórico y recuperando lo humano detrás de las cifras y los documentos.

    Sobre Myrna Insua

    Myrna Insua es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca (España) y la Université Paris-Est (Francia), y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y docente en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA), donde dicta la cátedra “Historia de las Madres de Plaza de Mayo”.

    También integra el cuerpo docente del máster FRAPP de la Université Paris-Est Créteil, centrado en francofonías y políticas lingüísticas. Su trabajo académico se focaliza en la historia del tiempo presente, la memoria de las violencias políticas, el testimonio, la historia oral y visual, con énfasis en América Latina. Coordina proyectos internacionales sobre memoria y emociones, y forma parte del centro de investigaciones IMAGER en Francia.

    Además de sus publicaciones académicas, ha desarrollado una intensa labor visual y artística, con muestras fotográficas presentadas en Argentina, Francia y España, siempre cruzando los límites entre la investigación, el arte y la militancia por los derechos humanos.

