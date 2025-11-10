Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

El Centro Cultural Registrarte inaugura este jueves 13, a las 20:00, la muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles, que podrá visitarse en Sarratea 221.
La exposición Territorios Sensibles cuenta con la curaduría de Natalia Tealdi y se compone de instalaciones, fotolibros, intervenciones y fotografías digitales.
La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi.
Las artistas exploran la fotografía no solo como un medio, sino como un proceso de investigación y experimentación. En sus obras, la representación se desdibuja para dar lugar a nuevas visualidades -fragmentarias, efímeras, recurrentes- donde la imagen deja de ser huella de lo real para transformarse en un territorio sensible, en el que luz, tiempo y cuerpo se entrelazan.
La muestra cuenta con la curaduría de Natalia Tealdi y se compone de instalaciones, fotolibros, intervenciones y fotografías digitales, configurando una espacialidad en el que cada propuesta conserva su singularidad mientras que también se integran a un diálogo compartido.
Además, se exhibirán los fotolibros recibidos en la convocatoria abierta, que reunió más de 25 propuestas entre fanzines, libros-objeto y libros de artistas. Estas obras indagan en la imagen como texto y construyen diversas narraciones visuales.
Durante la inauguración, las artistas compartirán con el público sus procesos creativos e investigaciones, en un encuentro acompañado por un servicio de comida y bebida para propiciar la conversación artística.
La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14 próximo, con un horario especial de 20:00 a 22:00.