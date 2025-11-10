lunes 10 de noviembre de 2025
    Este jueves inaugura la muestra Territorios Sensibles en el Centro Cultural Registrarte

    La exposición Territorios Sensibles cuenta con la curaduría de Natalia Tealdi y se compone de instalaciones, fotolibros, intervenciones y fotografías digitales.

    10 de noviembre de 2025 - 13:50
    Obra de Laura Riera. La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14.

    LAURA RIERA
    Obra de Jorgelina Ledesma. Las artistas exploran la fotografía no solo como un medio, sino como un proceso de investigación y experimentación.&nbsp;

    La exposición reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi.

    Las artistas exploran la fotografía no solo como un medio, sino como un proceso de investigación y experimentación. En sus obras, la representación se desdibuja para dar lugar a nuevas visualidades -fragmentarias, efímeras, recurrentes- donde la imagen deja de ser huella de lo real para transformarse en un territorio sensible, en el que luz, tiempo y cuerpo se entrelazan.

    De qué se compone la muestra Territorios Sensibles

    La muestra cuenta con la curaduría de Natalia Tealdi y se compone de instalaciones, fotolibros, intervenciones y fotografías digitales, configurando una espacialidad en el que cada propuesta conserva su singularidad mientras que también se integran a un diálogo compartido.

    Además, se exhibirán los fotolibros recibidos en la convocatoria abierta, que reunió más de 25 propuestas entre fanzines, libros-objeto y libros de artistas. Estas obras indagan en la imagen como texto y construyen diversas narraciones visuales.

    Durante la inauguración, las artistas compartirán con el público sus procesos creativos e investigaciones, en un encuentro acompañado por un servicio de comida y bebida para propiciar la conversación artística.

    La muestra también formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 14 próximo, con un horario especial de 20:00 a 22:00.

