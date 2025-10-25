Espacio de Arte Cascanueces hace su muestra anual en Casa de la Cultura

Sobre el escenario de la Casa de la Cultura se presentarán más de ochenta bailarines de distintas edades y niveles de formación.

El Espacio de Arte Cascanueces presentará este sábado a las 19:30, en la Casa de la Cultura (General Paz 600) su Muestra Anual, una función muy especial en el año en que el proyecto cumple 30 años de trayectoria.

Cultura y espectáculos El Coro Femenino Pergamino celebra este sábado sus 10 años con un gran concierto

Cultura Té Literario en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro

Fundado en 1995, Cascanueces ha sostenido a lo largo del tiempo una firme propuesta educativa marcada por la dedicación y el compromiso con la danza y las infancias, consolidándose como un espacio de formación artística en Pergamino .

La presentación incluirá coreografías clásicas, neoclásicas y contemporáneas, además de adaptaciones de ballets de repertorio, con dirección de Florentina Pansecchi y la participación de las maestras Melany Guzmán y Carolina Muscillo .

Sobre el escenario se presentarán más de ochenta bailarines de distintas edades y niveles de formación, compartiendo una noche dedicada al arte, a la música y a la danza.

Muestra de Cascanueces: quiénes participan

Participarán de la función los bailarines: Braian Acuña, Amparo Aguirre, Rufina Álvarez, Azul Anconetani, Luciana Ardissone, Apollonia Argento, Olivia Aulino Marchi, Inés Baronio, Jazmín Barreto, Sofia Bassi, Eleonora Bernal, Mariangel Bienposto, Catalina Blanco, Estefanía Boscarino, Olivia Busso, Leandro Caniggia, Bianca Capel, Emma Castañares, María Joaquina Cena, María Paz Cena, Lucia Coloccini, Emma Convers, Alfonsina Córdoba, Francina Cottet, Guillermina Couto, Luisina Couto, Margarita Couto, Caterina Crosetti, Emma Dalzotto, Gianna Dalzotto, Juana De Gaetani, Lucia De Gaetani, Josefina Del Gesso, Catalina Dutto, Paulina Gamarra, Juana Giles, Lila Goenaga, María Paz Gómez Takahashi, Abril Gómez, Isabella Griffero, Valentina Guglielmone, Catalina Ibarra, Arisha Katsicaris, Zoie Katsicaris, Esmeralda Malmoria, Martina Mancuso, María Emilia Mansilla, Karen Marchetto, Luz Matijacevich, Ámbar Mengoni Novoa, Gianna Oberti, Dana Olari Arechaga, Renata Oldani, Isabella Ormaechea, Josefina Quilici, Julieta Raggio Italo, Paulina Raggio Italo, Luana Ramos, Paula Retrivi, Malena Ríos, Agostina Rivarola, Jana Roldan, Ana Clara Romero, Matilda Rossello Turco, Delfina Salemi, Gianna Salemi, Catalina Santucho, Clarita Sarmiento, Georgina Segovia, Juana Serre, Antonia Siele, Zoe Sotelo, Catalina Tejedor, Sol Tejedor, Clara Teolis, Clara Tiofalo, Olivia Torres Bajar, Emilia Usero, Alma Vera, Alba Villanueva, Brizna Villavicencio, Jana Zarate y Victoria Zubiri.

Para más información sobre la Muestra Anual o sobre las propuestas de clases del espacio, el teléfono de contacto es 2477 617498.