Escuela Primaria N° 18, comunidad y caminos: avanza una obra clave en Las Palmas tras meses de reclamos

El inicio de estas obras no borra el dolor, pero sí representa un avance que la comunidad reconoce como resultado de su lucha. “Lo más importante no son las máquinas, sino que finalmente alguien nos escuchó”, expresaron los vecinos..

Un aporte privado con impacto colectivo

La participación de la Sociedad Rural en esta etapa fue clave para destrabar la situación. La entidad gestionó y contrató los equipos necesarios para iniciar los trabajos de consolidación del camino, que históricamente presenta problemas de transitabilidad, especialmente en días de lluvia.

El gesto fue valorado como un ejemplo de articulación entre sociedad civil y comunidad, en un contexto donde las respuestas estatales siguen siendo parciales o demoradas. “No alcanza con esto, pero es un primer paso y lo valoramos”, señalaron desde el entorno escolar.

Un camino largo por recorrer

Desde la comunidad educativa insisten en que esto no significa bajar los brazos. Las demandas siguen siendo claras: pasarelas seguras, colectivos escolares, iluminación, señalización y mantenimiento continuo. “Necesitamos soluciones de fondo, no parches. Queremos que ir a la escuela no sea una odisea”, afirman.