Zárate: Atucha II realizó pruebas con fluoresceína y podría observarse una coloración verdosa en el río

Como parte de los trabajos de la Parada Programada de CNA II, el día 2 de mayo se realizó un ensayo con fluoresceína, un producto inocuo que no representa riesgos para las personas ni para el medioambiente.

La Central Nuclear Atucha II de Zárate realizó el pasado 2 de mayo un ensayo técnico con fluoresceína en el marco de su Parada Programada, una tarea habitual de mantenimiento destinada a comprobar el estado del sistema de condensación. Debido al intenso color verde fluorescente del producto, podría observarse una tonalidad verdosa en sectores cercanos del río.

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La fluoresceína es un compuesto químico ampliamente utilizado en diferentes actividades industriales, científicas y médicas por su capacidad para teñir el agua con un color verde brillante fácilmente detectable. En el caso de Atucha II, su aplicación permite identificar posibles pérdidas o fisuras en los tubos del condensador principal, un componente esencial para el correcto funcionamiento de la central nuclear.

Este tipo de pruebas forma parte de los protocolos periódicos de mantenimiento y control que se realizan tanto en la Unidad I como en la Unidad II del complejo nuclear ubicado en Lima, partido de Zárate. El objetivo es asegurar la integridad de los sistemas y prevenir eventuales fallas operativas.

La Parada Programada es una instancia prevista en el calendario técnico de la planta, durante la cual se detiene temporalmente la generación para llevar adelante inspecciones, recambios y tareas de mantenimiento preventivo.

Dentro de esas acciones, el ensayo con fluoresceína permite detectar de manera rápida y precisa cualquier anomalía en el sistema de enfriamiento. Una vez concluido el control, el producto fue eliminado a través del canal de descarga conforme a los procedimientos establecidos.

Desde la empresa remarcaron que esta práctica se realiza de manera regular y bajo estrictos estándares de seguridad y control ambiental.

Por qué puede verse el río de color verde y qué impacto tiene

El llamativo color verde fluorescente puede resultar visible para quienes transiten o se encuentren en las inmediaciones del río, lo que podría generar preocupación entre vecinos o pescadores. Sin embargo, desde Atucha aclararon que la fluoresceína es completamente inocua y no representa ningún riesgo para las personas, la fauna acuática ni el ecosistema.

Además, el compuesto se utiliza internacionalmente para estudios hidrológicos y controles ambientales debido a su alta visibilidad y bajo impacto.

La central nuclear destacó que el ensayo forma parte de las rutinas de control destinadas a mantener los más altos niveles de seguridad operativa, garantizando tanto el funcionamiento de la planta como la protección del entorno natural.