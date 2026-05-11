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    • Concurso de canto en San Nicolás: buscan las mejores voces infantiles de la ciudad

    La Escuela de Canto y Coro Allegro de San Nicolás lanzó un certamen para niños y niñas de 7 a 12 años que se realizará el 24 de mayo.

    11 de mayo de 2026 - 15:47
    La Escuela de Canto y Coro Allegro lanzó una nueva convocatoria destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años, quienes podrán sumarse a un concurso pensado para descubrir talentos y fomentar la expresión artística desde temprana edad.

    La Escuela de Canto y Coro Allegro lanzó una nueva convocatoria destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años, quienes podrán sumarse a un concurso pensado para descubrir talentos y fomentar la expresión artística desde temprana edad.

    Opinando San Nicolás

    La ciudad de San Nicolás sumará una propuesta artística especial en el marco de las celebraciones por el Día Patrio. La Escuela de Canto y Coro Allegro abrió la inscripción para un concurso de canto destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años, con el objetivo de descubrir nuevas voces y promover la expresión musical desde la infancia.

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    Concurso de canto para niños en San Nicolás

    La iniciativa está orientada a chicos y chicas que disfrutan de la música y desean mostrar su talento sobre el escenario. Más allá del carácter competitivo, el certamen fue concebido como un espacio de aprendizaje, recreación y crecimiento personal.

    Los participantes tendrán la oportunidad de interpretar canciones frente al público, ganar experiencia escénica y compartir una jornada especialmente pensada para estimular la creatividad y fortalecer la confianza en sus capacidades artísticas.

    Desde la organización remarcaron que este tipo de actividades busca acercar a los más pequeños al mundo de la música en un entorno cálido, participativo y formativo.

    Cuándo y dónde será el certamen por el Día Patrio

    El concurso se desarrollará el próximo domingo 24 de mayo en la Asociación Cultural Rumbo, en el marco de las actividades programadas para conmemorar una nueva fecha patria.

    La propuesta combinará música, emoción y celebración, convirtiéndose en una alternativa ideal para que las familias acompañen a sus hijos en una experiencia enriquecedora vinculada al arte y la cultura.

    La fecha elegida permitirá además integrar el certamen a los festejos patrios, aportando un componente artístico a una jornada tradicionalmente cargada de sentido histórico y comunitario.

    Cómo inscribirse al concurso de canto infantil

    Las familias interesadas en inscribir a sus hijos o solicitar información adicional pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

    La convocatoria ya se encuentra abierta y los organizadores invitan a todos los niños y niñas de San Nicolás que disfruten del canto a sumarse a esta propuesta.

    “Seguimos generando espacios donde la música y el arte acompañan el crecimiento de las nuevas generaciones”, expresaron desde la Escuela de Canto y Coro Allegro.

    Con este nuevo certamen, San Nicolás vuelve a ofrecer una actividad cultural que promueve el talento local y brinda a los más chicos la posibilidad de desarrollarse artísticamente en un contexto de celebración y encuentro comunitario.

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