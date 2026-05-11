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    • Zárate: la Casa de la Provincia de Buenos Aires será sede del V Congreso "Políticas para la Igualdad"

    La Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Zárate participará del encuentro para debatir políticas públicas de género y diversidad.

    11 de mayo de 2026 - 11:53
    El Ministerio de Mujeres y Diversidad, a través de la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Zárate, informa sobre el avance en la organización del V Congreso “Políticas para la Igualdad.

    El Ministerio de Mujeres y Diversidad, a través de la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en Zárate, informa sobre el avance en la organización del V Congreso “Políticas para la Igualdad.

    lavozdezarate.com

    La iniciativa es impulsada a través de la Casa de la Provincia de Buenos Aires con sede en la ciudad de Zárate y tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias, investigaciones y propuestas que contribuyan al diseño y consolidación de políticas inclusivas en todo el territorio bonaerense.

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    Un congreso para debatir políticas públicas de género y diversidad

    El Congreso se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes de discusión y producción de conocimiento sobre igualdad, diversidad y derechos. En cada edición convoca a especialistas, funcionarios, militantes sociales, representantes sindicales y académicos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

    Bajo el lema “Producir, trabajar y cuidar con Estado Presente”, el encuentro de este año pondrá el foco en el rol del Estado como garante de derechos y en la necesidad de profundizar acciones concretas que permitan reducir desigualdades estructurales.

    Quiénes pueden participar y cómo presentar trabajos

    La convocatoria contempla nueve mesas temáticas en las que se debatirán diferentes aspectos vinculados con género, diversidad, cuidados, trabajo y políticas públicas.

    Podrán presentar ponencias integrantes de organismos públicos, áreas de género municipales y representantes de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. También están invitados referentes sindicales, organizaciones sociales y comunitarias, mesas intersectoriales, colectivos feministas y de la diversidad, así como estudiantes, tesistas, investigadores y personas interesadas en estas problemáticas.

    Los resúmenes de los trabajos podrán enviarse hasta el próximo 11 de mayo. Posteriormente, el 22 de mayo, se dará a conocer el listado de propuestas seleccionadas para formar parte del programa oficial del Congreso.

    La convocatoria busca fomentar la participación plural y federal, integrando miradas diversas que permitan enriquecer el debate y aportar herramientas para el diseño de políticas con perspectiva de género.

    Cuándo y dónde se realizará el Congreso Políticas para la Igualdad

    El V Congreso se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio en la Universidad Nacional de La Plata, con actividades distribuidas entre la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ubicadas en Ensenada.

    Durante ambas jornadas se desarrollarán exposiciones, paneles, mesas de trabajo y debates destinados a fortalecer las redes institucionales y comunitarias que impulsan políticas de igualdad en la provincia de Buenos Aires.

    Las personas interesadas en asistir o presentar trabajos pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4t0JNLt. El Congreso representa una oportunidad para compartir conocimientos, visibilizar experiencias territoriales y consolidar estrategias que promuevan una sociedad con más derechos e igualdad de oportunidades.

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