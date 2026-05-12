Zárate: Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque italiano en el puerto

El operativo se originó una vez que el buque amarró en el puerto de Zárate, donde se desplegó un control encabezado por especialistas de la dependencia local y diferentes áreas de la Autoridad Marítima nacional, acompañados por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El operativo se originó una vez que el buque amarró en el puerto de Zárate, donde se desplegó un control encabezado por especialistas de la dependencia local y diferentes áreas de la Autoridad Marítima nacional, acompañados por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Un operativo conjunto de la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero permitió secuestrar 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana amarrado en el puerto de la ciudad de Zárate . La droga, distribuida en 14 paquetes, tiene un valor estimado superior a los 340 millones de pesos.

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El procedimiento comenzó cuando la embarcación arribó al puerto de Zárate y fue sometida a una inspección de rutina por parte de especialistas de la Prefectura local, junto con distintas áreas de la Autoridad Marítima nacional y personal de ARCA.

Según informó el capitán del barco, luego de haber zarpado desde Montevideo, un tripulante encontró una bolsa sospechosa en un sector utilizado para transportar vehículos tipo motorhome. Tras advertir la situación, el responsable de la nave resguardó el hallazgo en su camarote y documentó el episodio con fotografías y videos antes de realizar la denuncia correspondiente.

Durante la requisa, los agentes constataron que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos.

La sustancia estaba identificada con la inscripción "Fórmula 1 - F1", un detalle que ahora forma parte de la investigación judicial. Además, en otro sector del buque se encontraron cinco bolsas de arpillera vacías con características similares, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra de tráfico internacional de estupefacientes.

Interviene el Juzgado Federal de Campana

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, que ordenó el secuestro de la droga, la realización de pericias, la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Por el momento, no se dispusieron medidas restrictivas contra los 32 tripulantes del buque, todos de distintas nacionalidades. Sin embargo, la embarcación, de más de 213 metros de eslora, quedó detenida preventivamente por disposición de las autoridades del Estado Rector del Puerto, con restricciones operativas hasta nuevo aviso.