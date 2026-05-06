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    • "Bebe y Disfruta": estudiantes de Salto concretaron un proyecto que mejora el espacio público

    La iniciativa fue elegida a nivel regional y obtuvo financiamiento para instalar bebederos en el Parque de los Bomberos y en una escuela de Salto.

    6 de mayo de 2026 - 09:28
    Un proyecto impulsado por estudiantes de la Escuela Técnica ya fue concretado en la ciudad, en el marco del programa Decisión Niñez 2025.

    Un proyecto impulsado por estudiantes de la Escuela Técnica ya fue concretado en la ciudad, en el marco del programa Decisión Niñez 2025.

    saltociudad.com.ar

    Un proyecto impulsado por estudiantes de la Escuela Técnica logró convertirse en realidad en la ciudad de Salto, tras ser seleccionado en el programa Decisión Niñez 2025. La propuesta, denominada “Bebe y Disfruta”, apunta a mejorar el acceso al agua potable en espacios públicos y educativos.

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    Un proyecto estudiantil con impacto real en la comunidad

    La iniciativa nació como una propuesta concreta de los propios alumnos, quienes detectaron la necesidad de contar con un bebedero en el Parque de los Bomberos. El objetivo principal fue mejorar la experiencia de quienes utilizan este espacio público, promoviendo además hábitos saludables vinculados al consumo de agua segura.

    Tras superar la instancia local del programa, el proyecto fue seleccionado a nivel regional, lo que le permitió acceder a un financiamiento de 1.200.000 pesos. Este respaldo económico resultó clave para avanzar en su implementación y consolidar una idea que surgió desde el ámbito educativo.

    Trabajo conjunto para concretar la iniciativa

    La ejecución del proyecto se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre los estudiantes y el Municipio, lo que permitió no solo instalar el bebedero en el Parque de los Bomberos, sino también sumar otro dentro de la institución educativa.

    Esta doble intervención amplía el alcance de la propuesta, beneficiando tanto a la comunidad en general como a los alumnos y docentes de la escuela. Además, refuerza la importancia del trabajo colaborativo entre el Estado y las instituciones educativas.

    Decisión Niñez: participación y formación ciudadana

    El programa Decisión Niñez, en el marco del cual se desarrolló esta iniciativa, está destinado a jóvenes de entre 8 y 17 años y busca fomentar su participación activa en la construcción de políticas públicas.

    A través de este tipo de propuestas, los estudiantes no solo logran concretar mejoras en su entorno, sino que también adquieren herramientas vinculadas a la planificación, gestión y ejecución de proyectos. En este caso, “Bebe y Disfruta” se convirtió en un ejemplo claro de cómo las ideas juveniles pueden transformarse en acciones concretas con impacto social.

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