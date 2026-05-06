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    • Arrecifes: Convocan a Asamblea General Ordinaria en la Escuela Agropecuaria N° 1

    La Asociación Cooperadora informó que el encuentro se realizará en Arrecifes, el 20 de mayo a las 19 en la institución, con elección de autoridades.

    6 de mayo de 2026 - 09:02
    El 20 de mayo se realizará la elección de autoridades en la Agropecuaria N°1 de Arrecifes

    El 20 de mayo se realizará la elección de autoridades en la Agropecuaria N°1 de Arrecifes

    diarioimagen.com.ar

    La Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 de Arrecifes convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo a las 19 horas en las instalaciones del establecimiento educativo.

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    Asamblea General Ordinaria en la Escuela Agropecuaria de Arrecifes

    Según se informó oficialmente, el encuentro se desarrollará en la sede de la institución con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos estatutarios y abordar temas fundamentales para el funcionamiento de la cooperadora. La convocatoria está dirigida a todos los asociados, quienes podrán participar con voz y voto en las decisiones previstas.

    Orden del día: balance, memoria y gestión institucional

    Durante la asamblea se procederá a la lectura del informe de revisores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, junto con la presentación de la memoria, el balance general y el cuadro de gastos, aportes y recursos del mismo período. Asimismo, se designarán dos asociados para la firma del acta.

    Elección de autoridades y definiciones económicas

    Uno de los puntos centrales será la elección de nuevas autoridades de la Comisión Directiva y de revisores de cuentas. Además, se definirá la cuota social y el monto de caja chica. Desde la entidad indicaron que el balance estará disponible el mismo día y que habrá una tolerancia de 30 minutos para el inicio de la asamblea.

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