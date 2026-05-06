Arrecifes: Convocan a Asamblea General Ordinaria en la Escuela Agropecuaria N° 1

El 20 de mayo se realizará la elección de autoridades en la Agropecuaria N°1 de Arrecifes diarioimagen.com.ar

La Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 de Arrecifes convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo a las 19 horas en las instalaciones del establecimiento educativo.

Asamblea General Ordinaria en la Escuela Agropecuaria de Arrecifes Según se informó oficialmente, el encuentro se desarrollará en la sede de la institución con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos estatutarios y abordar temas fundamentales para el funcionamiento de la cooperadora. La convocatoria está dirigida a todos los asociados, quienes podrán participar con voz y voto en las decisiones previstas.

Orden del día: balance, memoria y gestión institucional Durante la asamblea se procederá a la lectura del informe de revisores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, junto con la presentación de la memoria, el balance general y el cuadro de gastos, aportes y recursos del mismo período. Asimismo, se designarán dos asociados para la firma del acta.

Elección de autoridades y definiciones económicas Uno de los puntos centrales será la elección de nuevas autoridades de la Comisión Directiva y de revisores de cuentas. Además, se definirá la cuota social y el monto de caja chica. Desde la entidad indicaron que el balance estará disponible el mismo día y que habrá una tolerancia de 30 minutos para el inicio de la asamblea.

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