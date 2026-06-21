San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo

A poco de concluir los primeros seis meses de 2026, la Justicia secuestró estupefacientes en el Departamento Judicial San Nicolás por más de 400 millones de pesos (en 2025, el total del año se había ubicado en 500).

Durante el primer semestre de 2026, el Departamento Judicial San Nicolás intensificó los operativos contra el narcomenudeo, con resultados significativos en la región. Las acciones coordinadas entre fiscalías y fuerzas de seguridad permitieron el secuestro de drogas valuadas en más de 400 millones de pesos y el desmantelamiento de varias organizaciones.

Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas

En lo que va del año, la Justicia provincial informó un crecimiento en los procedimientos vinculados al narcomenudeo. Las investigaciones permitieron detectar redes de venta minorista de drogas que operaban en distintos puntos del Departamento Judicial San Nicolás, que abarca San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Las cifras marcan un incremento respecto de 2025, cuando el total anual de estupefacientes incautados había rondado los 500 millones de pesos. En apenas seis meses, el valor ya supera los 400 millones, lo que refleja la intensidad de los operativos desplegados.

Bajo la coordinación de la Unidad de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio, se realizaron más de 20 investigaciones que derivaron en 45 allanamientos y 69 detenciones.

Los procedimientos contaron con la intervención de la Delegación del Tráfico de Drogas Ilícitas y fuerzas de seguridad federales, logrando desarticular estructuras dedicadas al almacenamiento, fraccionamiento y venta de drogas en la región.

Incautación de cocaína, marihuana y drogas sintéticas en la región

Durante los operativos se secuestraron más de 4,8 kilos de cocaína, alrededor de 16,7 kilos de marihuana, además de drogas de diseño como éxtasis, LSD, hongos alucinógenos y tusi.

También se incautaron armas de fuego, vehículos utilizados para el traslado de estupefacientes, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Entre los casos más relevantes se destaca el desbaratamiento de la banda “Los Reyes del Oeste” y operativos en Baradero y San Pedro con importantes decomisos.