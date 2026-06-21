domingo 21 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo

    La Justicia del Departamento Judicial San Nicolás realizó 45 allanamientos, 69 detenciones y secuestró cocaína, marihuana y drogas sintéticas.

    21 de junio de 2026 - 10:29
    A poco de concluir los primeros seis meses de 2026, la Justicia secuestró estupefacientes en el Departamento Judicial San Nicolás por más de 400 millones de pesos (en 2025, el total del año se había ubicado en 500).

    A poco de concluir los primeros seis meses de 2026, la Justicia secuestró estupefacientes en el Departamento Judicial San Nicolás por más de 400 millones de pesos (en 2025, el total del año se había ubicado en 500).

    El Norte

    Durante el primer semestre de 2026, el Departamento Judicial San Nicolás intensificó los operativos contra el narcomenudeo, con resultados significativos en la región. Las acciones coordinadas entre fiscalías y fuerzas de seguridad permitieron el secuestro de drogas valuadas en más de 400 millones de pesos y el desmantelamiento de varias organizaciones.

    Lee además
    La Escuela de Arte “Liliana Grinberg” se prepara para vivir una nueva edición de la Peña del Encuentro, una propuesta que reunirá expresiones artísticas, música en vivo, talleres participativos y una iniciativa gastronómica abierta a toda la comunidad.

    San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas
    El nicoleño arregló condiciones para continuar durante la temporada 2026/27 en el club de la Capital Federal, con el que, además de la Liga Nacional, afrontará la Champions League de FIBA Américas.

    Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

    Fuerte incremento en los secuestros de estupefacientes en 2026

    En lo que va del año, la Justicia provincial informó un crecimiento en los procedimientos vinculados al narcomenudeo. Las investigaciones permitieron detectar redes de venta minorista de drogas que operaban en distintos puntos del Departamento Judicial San Nicolás, que abarca San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

    Las cifras marcan un incremento respecto de 2025, cuando el total anual de estupefacientes incautados había rondado los 500 millones de pesos. En apenas seis meses, el valor ya supera los 400 millones, lo que refleja la intensidad de los operativos desplegados.

    Allanamientos, detenciones y desarticulación de bandas narco

    Bajo la coordinación de la Unidad de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio, se realizaron más de 20 investigaciones que derivaron en 45 allanamientos y 69 detenciones.

    Los procedimientos contaron con la intervención de la Delegación del Tráfico de Drogas Ilícitas y fuerzas de seguridad federales, logrando desarticular estructuras dedicadas al almacenamiento, fraccionamiento y venta de drogas en la región.

    Incautación de cocaína, marihuana y drogas sintéticas en la región

    Durante los operativos se secuestraron más de 4,8 kilos de cocaína, alrededor de 16,7 kilos de marihuana, además de drogas de diseño como éxtasis, LSD, hongos alucinógenos y tusi.

    También se incautaron armas de fuego, vehículos utilizados para el traslado de estupefacientes, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Entre los casos más relevantes se destaca el desbaratamiento de la banda “Los Reyes del Oeste” y operativos en Baradero y San Pedro con importantes decomisos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas

    Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

    Cáritas San Nicolás alertó por el aumento de personas en situación de calle y la demanda de ayuda

    TC2000 y Top Race regresan a San Nicolás con un fin de semana de máxima velocidad

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto

    En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo

    De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

    San Nicolás: Liga Federal de básquetbol, Somisa, Belgrano y Regatas arrancan los play-offs interzonales

    San Nicolás: Las colecciones virales se vuelven clave para sostener los puestos de diarios

    San Nicolás ofrece 31 vacantes para residencias médicas en el Hospital San Felipe

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 21 de junio - Versión PDF
    Grupo Sendero será uno de los animadores de la jornada en la Escuela Agrotécnica Pergamino.

    Escuela Agrotécnica Pergamino organiza una mateada solidaria para ayudar al viaje de egresados

    “Me dirigí al banco y vi que el monto no era el que me habían dicho. Me habían asegurado que me iban a pagar los cinco meses juntos”, manifestó la joven.

    Baradero: Beca estudiantil en la mira, reclamo por pagos incompletos y fuerte malestar de una beneficiaria

    Scaloni y la estrategia contra Austria para el Lunes

    Scaloni afina los últimos detalles en Kansas City antes del duelo del lunes ante Austria

    Yesica Cirio y Martin Insaurralde

    Aparecieron los videos de Jésica Cirio con millones de dólares en un vestidor: qué muestran y qué dice su defensa