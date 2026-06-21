Aparecieron los videos de Jésica Cirio con millones de dólares en un vestidor: qué muestran y qué dice su defensa

Durante meses circularon versiones sobre su existencia. Ahora los videos aparecieron. LA NACION accedió a siete grabaciones en las que Jésica Wanda Judith Cirio se muestra en un vestidor de hombre recorriendo cajones, estantes y valijas repletos de fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente, prolijamente ordenados como si el espacio hubiera sido diseñado para ese fin. Las imágenes, que serían de 2023, corresponderían a una dependencia del cuarto que la modelo compartió con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la casa que la pareja tuvo en el barrio Fincas de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires.

En los videos, Cirio abre primero los cajones del vestidor, donde debajo de remeras hay bolsas con diez fajos de dólares cada una. Pasa el dedo por las pilas dando a entender que la acumulación se repite debajo de cada prenda. En cada pila hay al menos tres bolsas apiladas una sobre otra. Luego la modelo muestra cajas ubicadas en los estantes inferiores, también repletas de fajos. El recorrido culmina con la apertura de una valija azul: está cargada de bolsas con billetes. La observación del conjunto de los videos permite reconstruir que la cifra total de la fortuna oculta alcanza varios millones de dólares.

La habitación donde habrían sido tomadas las imágenes era la que ocupó el matrimonio en la planta alta de la residencia. El dormitorio principal era un rectángulo que incluía el guardarropas personal de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama. El vestidor de Insaurralde, en cambio, era una suerte de pasillo con lugar de guardado a ambos lados que corría a lo largo de aquel rectángulo central. En un extremo del pasillo hay un espejo en el que se puede ver a la modelo mientras realiza las grabaciones. Cada uno tenía además un baño de uso personal en esa planta.

La propiedad en sí era de considerable envergadura. Además del dormitorio principal, la planta baja contaba con varias habitaciones y baños, una cocina, un comedor diario, un gimnasio, un lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con el escudo del club Banfield en el fondo, un quincho, una cancha de fútbol y dos cocheras cubiertas. El techo contaba con paneles de energía solar.

La defensa de Cirio: extorsión, denuncia y dólares propios

El abogado de Jésica Cirio, Claudio Caffarello, salió al cruce de la publicación con una defensa en varios frentes. "Hace un año y medio que la extorsionan con ese video", dijo el letrado, quien explicó que Cirio no habría compartido sus claves personales y que el acceso al contenido habría sido ilegítimo. Según el abogado, en una reunión con varias personas le hicieron saber a su clienta que podían "destrozarla" con esas imágenes, lo que motivó una denuncia radicada en la fiscalía 58 del fuero Criminal y Correccional bajo el número 36.588/2025. También existe, según Caffarello, un acta notarial para dar fecha cierta al momento en que comenzó la situación de extorsión.

Sobre el contenido de los videos, la defensa planteó que el dinero podría tener un origen perfectamente legal. "Si lo que dicen que es, un video de ella en un vestidor con dólares, perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada", sostuvo Caffarello. El abogado agregó un dato que considera relevante para abonar esa tesis: "Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares". Insaurralde no respondió a los intentos de comunicación.

Embed - LA NACION on Instagram: "En videos a los que accedió LA NACION, Jesica Cirio aparece en un vestidor masculino donde se observan varios millones de dólares, envueltos en bolsas de plástico transparente y cuidadosamente ordenados en cajones y estantes. Las imágenes, que habrían sido registradas en 2023, corresponderían a una dependencia de la vivienda que compartió con Martín Insaurralde en el barrio Fincas de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires. Leé la investigación de Diego Cabot (@cabotdiego) en LANACION.com.ar" View this post on Instagram

El origen del escándalo y la causa judicial

El caso que involucra a Insaurralde y a Cirio estalló públicamente en 2023 cuando la modelo Sofía Clerici publicó en Instagram fotos junto al exintendente navegando en un yate de lujo llamado Bandido en Marbella, acompañadas de imágenes de costosas carteras, relojes y alhajas. Aunque Insaurralde y Cirio ya estaban separados desde noviembre de 2022 —el divorcio se formalizó en julio de 2023, apenas un mes después de que se estima fueron grabados los videos—, la escena desató denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que terminaron alcanzando a los tres involucrados.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Clerici y Cirio en la causa donde están siendo investigados por esos delitos. La investigación sobre los videos había comenzado a tomar estado público cuando el periodista Diego Suárez mencionó que habría tenido acceso a ese material a través de Elías Piccirillo, actual marido de Cirio, quien se encuentra con arresto domiciliario acusado de armarle una causa a un exsocio y de maniobras con el dólar blue durante el cepo cambiario.

Embed - LA NACION on Instagram: "Tras la difusión de una serie de videos grabados en 2023 por Jesica Cirio en el vestidor de la casa que compartía con Martín Insaurralde, en los que se observan millones de dólares guardados en bolsas de plástico transparente, el abogado de la conductora aseguró que su clienta es víctima de extorsiones vinculadas con esas imágenes desde hace un año y medio y sostuvo que el dinero podría corresponder a su patrimonio personal. Leé la investigación de Diego Cabot (@cabotdiego) en LANACION.com.ar" View this post on Instagram

El presente de Cirio

Un año después de su divorcio con Insaurralde, el 26 de mayo de 2024, Cirio se casó con Piccirillo en una ceremonia civil con alrededor de 70 personas en un hotel porteño. Cuarenta y ocho horas antes de la boda, Piccirillo le cedió gratuitamente los derechos sobre una propiedad ubicada en Nordelta tasada en 2,8 millones de dólares. La causa judicial que involucra al matrimonio y las imágenes que ahora se conocen públicamente agregan nuevos capítulos a una historia que la Justicia todavía tiene pendiente de resolver.