    • Escapada a El Paraíso: el pueblo de Ramallo donde se come como en casa de la abuela

    El Paraíso, en el partido de Ramallo, combina gastronomía casera, historia rural y tranquilidad absoluta, ideal para una escapada de fin de semana.

    19 de enero de 2026 - 16:00
    Llegar a El Paraíso es sumergirse en un mar de luciérnagas y pasto, algún perro suelto, y el horizonte infinito

    Llegar a El Paraíso es sumergirse en un mar de luciérnagas y pasto, algún perro suelto, y el horizonte infinito

    La Nacion

    El Paraíso es un pequeño pueblo del partido de Ramallo que invita a frenar el ritmo y reencontrarse con los sabores de la cocina de campo. Con apenas 500 habitantes, este rincón bonaerense se convirtió en un destino elegido por quienes buscan platos caseros, tradiciones intactas y una calma difícil de encontrar.

    Gastronomía de campo: sabores que remiten a la infancia

    Uno de los grandes atractivos de El Paraíso es su propuesta gastronómica. En el roti-bar La Rueda, José Luis Miceli, conocido como “el Zurdo”, y su esposa Silvina Carrero preparan platos que recuerdan a los almuerzos familiares de los domingos. Pollo relleno, sorrentinos caseros, osobuco braseado y budín de pan forman parte de un menú que se completa con delivery por caminos rurales, incluso hasta el medio del potrero.

    imagen

    La rueda, roti-bar en El Paraíso en el partido de Ramallo, a casi 200 km de Buenos Aires-Alejandro Guyot

    El emprendimiento nació como rotisería y luego se transformó en bar, atendido por toda la familia. Durante la semana reciben a trabajadores rurales y vecinos, mientras que los fines de semana llegan turistas desde Rosario, San Nicolás y Buenos Aires, atraídos por la cocina simple y abundante.

    El Paraíso Ramallo: historia, estancias y patrimonio

    Fundado el 14 de junio de 1883, El Paraíso conserva una rica historia ligada al desarrollo rural. Entre sus símbolos se destaca “El Castillo”, construido en 1896 por el poeta Rafael Obligado sobre las barrancas del río Paraná, una edificación que aún despierta misterio y figura en el escudo de Ramallo.

    También formó parte del entramado histórico la estancia La Riviera, demolida a mediados del siglo XX, donde Jorge Luis Borges trabajó brevemente como bibliotecario. Estas huellas del pasado conviven con la escuela, la capilla y el antiguo Almacén de Ramos Generales, reabierto y convertido hoy en restaurante.

    imagen

    El Almacén de Ramos general de El Paraíso-Alejandro Guyot

    imagen

    El Almacén de Ramos general de El Paraíso-Alejandro Guyot

    Turismo rural y tranquilidad: una escapada diferente

    Caminar por El Paraíso es encontrarse con calles tranquilas, puertas abiertas y chicos andando en bicicleta alrededor de la plaza Dalmiro Rocco. El histórico Almacén de Ramos Generales ofrece costillar a la estaca, tortillas y canelones, reforzando la identidad de “comida de abuela” que define al pueblo.

    Con su ritmo pausado, su cocina casera y su entorno natural, El Paraíso se consolida como una opción ideal para quienes buscan una escapada distinta, donde el tiempo parece detenerse y el sabor de lo simple vuelve a ser protagonista.

    imagen

    La historia de la fundación del pueblo se remonta a la cesión de tierras de Mercedes Lavallol pertenecientes a su estancia El Paraíso-Alejandro Guyot

