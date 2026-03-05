Ramallo abrió la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería que dictará la UNTREF

Se encuentra abierta la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería en Ramallo, una nueva propuesta académica que se incorporará a la oferta local a través del programa Programa Puentes.

El municipio de Ramallo anunció la apertura de la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería , una carrera que será dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. La propuesta académica busca ampliar la oferta educativa local y formar profesionales para fortalecer el sistema sanitario de la región.

La Licenciatura en Enfermería se incorporará a la oferta educativa local a través del Programa Puentes, una iniciativa que promueve el acceso a estudios superiores en distintos municipios bonaerenses. La carrera será dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), institución con amplia trayectoria en el ámbito universitario.

La llegada de esta propuesta académica representa un paso importante para el desarrollo educativo de Ramallo, ya que permitirá sumar una carrera de grado vinculada a la salud , un área estratégica para la comunidad y el sistema sanitario regional.

La iniciativa apunta a fortalecer la formación de profesionales en enfermería, una especialidad cuya demanda continúa en crecimiento en hospitales, centros de atención primaria y clínicas privadas.

En este sentido, la carrera busca responder a una necesidad histórica del sistema de salud, que requiere cada vez más personal capacitado para atender a la población y mejorar la calidad de los servicios sanitarios en la región.

Además, la formación universitaria permitirá brindar herramientas teóricas y prácticas que garanticen una preparación integral para el ejercicio profesional.

Cómo realizar la preinscripción a la Licenciatura en Enfermería

Desde el Centro Universitario Ramallo, ubicado en Oliva 1210, informaron que los interesados ya pueden iniciar el proceso de preinscripción de manera virtual mediante el formulario oficial habilitado para tal fin.

El trámite es sencillo y está pensado para facilitar el acceso a quienes deseen comenzar sus estudios universitarios en la ciudad. Asimismo, las autoridades recomendaron completar el proceso con anticipación, ya que se prevé una importante convocatoria debido al interés que genera la carrera y a las oportunidades laborales que ofrece en el sector de la salud.