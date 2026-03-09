Día de la Tortilla de Papa: por qué se celebra cada 9 de marzo

La tortilla de papa, esa receta tan característica de la gastronomía española y ahora también universal, también tiene su día. TN.

El Día Mundial de la Tortilla de Papa se celebra este lunes 9 de marzo, una fecha especial para todos los amantes del plato típicamente español. Algunas afirmaciones sugieren que este plato se inventó en el año 1.604 por el cocinero belga Lancelot de Casteau. Mientras que otros estudios señalan que se originó en Extremadura, España, por un invento del Marqués de Robledo.

Sea cual sea su origen, la realidad es que existe una variedad enorme de recetas para su preparación. Con cebollas, chorizos y otras opciones gourmet. Se puede servir sola, como tapa o como acompañante o guarnición en las comidas.

Origen del Día de la Tortilla de Papa El festejo se remonta al siglo XV en España, cuando se acudía en peregrinación el 9 de marzo, aniversario de la muerte de Santa Juana, al convento de Cubas de la Sagra, en Madrid, donde había vivido esta monja con fama de sanadora.

Al llegar la hora del almuerzo, la gente se encontraba aún en camino, a la altura de Fuenlabrada (a 27 kilómetros de la capital) y sacaban sus viandas para reponer fuerzas.

Lo más típico de llevar era tortilla y pan, de ahí quedó la tradición de celebrar el 9 de marzo como Día de la Tortilla de Papa. Las 5 claves de una buena tortilla de papas Sea cual sea la receta que se utilice, estas son las piezas clave de este plato: Huevos Frescos: Los huevos son la base de la tortilla de papas, aportando esa textura esponjosa y cremosa que la distingue. Optar por huevos frescos de calidad garantiza un resultado final excepcional.

Los huevos son la base de la tortilla de papas, aportando esa textura esponjosa y cremosa que la distingue. Optar por huevos frescos de calidad garantiza un resultado final excepcional. Papas de Calidad: La elección de las papas es crucial. Se prefieren variedades de papa con bajo contenido de agua y que mantengan su firmeza al cocinar. Se cortan en rodajas finas antes de cocinarlas.

La elección de las papas es crucial. Se prefieren variedades de papa con bajo contenido de agua y que mantengan su firmeza al cocinar. Se cortan en rodajas finas antes de cocinarlas. Cebolla: La cebolla agrega un toque de dulzura y sabor a la tortilla. Puede ser cortada en trozos pequeños y salteada junto con las papas para una mezcla de sabores perfecta.

La cebolla agrega un toque de dulzura y sabor a la tortilla. Puede ser cortada en trozos pequeños y salteada junto con las papas para una mezcla de sabores perfecta. Sal: La sal es el condimento esencial que realza todos los sabores en la tortilla. Ajustar la cantidad según el gusto personal es clave para obtener el equilibrio perfecto.

La sal es el condimento esencial que realza todos los sabores en la tortilla. Ajustar la cantidad según el gusto personal es clave para obtener el equilibrio perfecto. Aceite de Oliva: El aceite de oliva es el medio de cocción preferido para las patatas y la cebolla. Aporta un sabor distintivo y contribuye a la textura jugosa de la tortilla. Fuentes: Primera Edición.

