jueves 05 de marzo de 2026
    • Ramallo lanza un plan de asistencia escolar con kits gratuitos y guardapolvos para estudiantes

    La Municipalidad de Ramallo anunció la entrega de más de 1.100 kits escolares y guardapolvos para alumnos del distrito.

    5 de marzo de 2026 - 10:54
    A través de una inversión estratégica orientada a la equidad educativa, la Municipalidad de Ramallo anunció el lanzamiento de un programa de asistencia directa para garantizar el inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo Informa

    Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación desde el inicio del ciclo lectivo, el Municipio de la ciudad de Ramallo puso en marcha un plan de asistencia escolar que contempla la entrega gratuita de kits escolares y guardapolvos, además de transporte para estudiantes de escuelas rurales, buscando reducir las barreras económicas que afectan la continuidad educativa.

    Entrega de kits escolares para alumnos de primaria y secundaria

    A través de una inversión orientada a fortalecer la equidad educativa, el municipio anunció la compra de 700 kits escolares para estudiantes del nivel primario y 400 destinados al nivel secundario, además de guardapolvos que serán distribuidos entre quienes más lo necesiten.

    El programa apunta a acompañar a las familias en un contexto económico complejo, donde el costo de los útiles escolares suele representar una dificultad importante al inicio de cada ciclo lectivo. Desde el gobierno local señalaron que la iniciativa busca garantizar que ningún estudiante quede fuera de la escuela por motivos económicos.

    Cada kit incluirá los elementos básicos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares, permitiendo que los alumnos comiencen las clases con los materiales indispensables para su aprendizaje.

    Cómo será el sistema de distribución en las escuelas

    Para asegurar un proceso organizado y transparente, el municipio definió un sistema de distribución que se realizará a través de las propias instituciones educativas del distrito.

    Los padres o tutores deberán acercarse a los establecimientos donde asisten sus hijos para informar sobre la necesidad de acceder a los kits o guardapolvos. A partir de allí, los equipos directivos trabajarán en conjunto con consejeros escolares y las áreas de Desarrollo de la Comunidad de cada localidad para canalizar las solicitudes y definir la entrega.

    Este esquema busca garantizar que la ayuda llegue de manera directa a las familias que realmente lo requieren, evitando intermediaciones y fortaleciendo el rol de las escuelas como articuladoras del acompañamiento social.

    Transporte escolar gratuito para estudiantes rurales

    Otro de los ejes centrales del programa es la implementación de transporte escolar gratuito para alumnos que viven en zonas rurales, una medida pensada para reducir el ausentismo vinculado a las distancias geográficas.

    En muchos casos, los estudiantes deben recorrer varios kilómetros para llegar a sus escuelas, lo que genera dificultades logísticas para las familias. Con este servicio, el municipio busca asegurar que todos los chicos puedan asistir regularmente a clases sin que la falta de movilidad se convierta en un obstáculo.

    La iniciativa se suma a otras políticas educativas impulsadas a nivel local que apuntan a sostener las trayectorias escolares y fortalecer el vínculo entre el Estado municipal, las instituciones educativas y las familias.

    Desde la gestión local remarcaron que el objetivo es consolidar una red de contención integral que garantice el derecho a la educación en cada rincón del distrito. Bajo la premisa de que ningún chico se quede sin útiles ni sin la posibilidad de ir a la escuela, el plan busca acompañar a cientos de estudiantes de Ramallo durante todo el ciclo lectivo.

    La secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo en la subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar una agenda conjunta de inversión y asistencia territorial. 

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

