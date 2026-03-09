Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

El concejal de Hechos, Marcelo Daubian, acerca de los proyectos presentados por el intendente y cómo actuará su bloque al respecto.

El concejal del espacio Hechos , Marcelo Daubian, expresó su postura frente a los proyectos impulsados por el Ejecutivo municipal y aseguró que su bloque se encuentra analizando las iniciativas antes de tomar una decisión. Entre los temas que generan mayor debate aparece la propuesta de vender un terreno municipal para financiar la compra de escoria destinada al mejoramiento de calles de la ciudad de Baradero .

Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

Durante una entrevista radial en FM Tiempo, Daubian fue contundente al referirse a la posibilidad de vender un terreno para afrontar obras de infraestructura urbana. Según explicó, desde su bloque no comparten la iniciativa porque consideran que existen otras alternativas de financiamiento.

“El tema de la venta del terreno para la compra de escoria no estamos de acuerdo; es como vender tu casa para cambiar las cubiertas del auto”, sostuvo el concejal, al explicar la posición crítica del espacio Hechos frente a la propuesta del Ejecutivo.

Para Daubian, el municipio debe encontrar soluciones de gestión que no impliquen desprenderse de bienes públicos. En ese sentido, insistió en que hay responsabilidades que deben ser asumidas por la administración municipal sin recurrir a la venta de patrimonio.

“Hay soluciones que tiene que dar el Ejecutivo, pero no vendiendo las joyas de la abuela”, remarcó.

Reclamos por obras y promesas de campaña

El edil también recordó algunas promesas realizadas durante la campaña electoral y planteó dudas sobre la ejecución de determinadas obras. En particular, mencionó la situación del balneario y el estado de algunas calles de la ciudad.

“Recuerdo en la campaña electoral cuando el intendente salió a decir que iba a arreglar cuadras y que ya habían solucionado el problema del balneario. Fíjate cómo está ahora; si lo van a solucionar de esa manera, dejá”, expresó.

En ese marco, indicó que su bloque está revisando el proyecto en detalle y evaluando posibles alternativas para el uso del terreno municipal. Según señaló, una eventual venta debería realizarse mediante un proceso transparente y con objetivos claros para el beneficio de la comunidad.

“La estamos analizando. La venta creo que se puede dar a través de una licitación pública y ver cómo encaminarlo respecto a eso; no a la escoria”, agregó.

Debate por el uso de maquinaria municipal

Otro de los temas abordados por Daubian fue el proyecto vinculado a la posibilidad de prestar maquinaria municipal para trabajos en la calle Almirante Brown, en el tramo que va desde la subida de la fábrica hasta Bernabé de San Martín.

La propuesta contempla que la empresa Maro realice tareas de mejora en esa arteria, aunque el concejal advirtió que primero es necesario conocer la disponibilidad real de los equipos municipales.

“No sé cómo están las máquinas, no sé si están afectadas a la recolección de basura o si están abocadas a algún sector”, explicó.

De todos modos, el concejal aclaró que su bloque no se opone a las obras que impliquen mejoras para la ciudad, siempre que se garantice que los recursos municipales estén correctamente organizados.

“Si la empresa lo hace, bienvenido sea. Todo lo que sea progreso, bienvenido sea”, concluyó.