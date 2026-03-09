lunes 09 de marzo de 2026
    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

    El concejal de Baradero cuestionó el proyecto del Ejecutivo para vender un terreno y comprar escoria para calles.

    9 de marzo de 2026 - 10:13
    El concejal de Hechos, Marcelo Daubian, acerca de los proyectos presentados por el intendente y cómo actuará su bloque al respecto.

    El concejal de Hechos, Marcelo Daubian, acerca de los proyectos presentados por el intendente y cómo actuará su bloque al respecto.

    tiemponoticias.com.ar

    El concejal del espacio Hechos, Marcelo Daubian, expresó su postura frente a los proyectos impulsados por el Ejecutivo municipal y aseguró que su bloque se encuentra analizando las iniciativas antes de tomar una decisión. Entre los temas que generan mayor debate aparece la propuesta de vender un terreno municipal para financiar la compra de escoria destinada al mejoramiento de calles de la ciudad de Baradero.

    Agustina Pérez y María Cristina Varela, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. «Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer». Es en el contexto del conflicto que mantienen con la Municipalidad por la falta de la reparación del camión por lo que aún no han tenido respuesta.

    Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias
    El Municipio de Baradero informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para participar del Programa de Formación y Prácticas Profesionalizantes Turismo Joven y Memoria.

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

    Críticas al proyecto para vender un terreno municipal de Baradero

    Durante una entrevista radial en FM Tiempo, Daubian fue contundente al referirse a la posibilidad de vender un terreno para afrontar obras de infraestructura urbana. Según explicó, desde su bloque no comparten la iniciativa porque consideran que existen otras alternativas de financiamiento.

    “El tema de la venta del terreno para la compra de escoria no estamos de acuerdo; es como vender tu casa para cambiar las cubiertas del auto”, sostuvo el concejal, al explicar la posición crítica del espacio Hechos frente a la propuesta del Ejecutivo.

    Para Daubian, el municipio debe encontrar soluciones de gestión que no impliquen desprenderse de bienes públicos. En ese sentido, insistió en que hay responsabilidades que deben ser asumidas por la administración municipal sin recurrir a la venta de patrimonio.

    “Hay soluciones que tiene que dar el Ejecutivo, pero no vendiendo las joyas de la abuela”, remarcó.

    Reclamos por obras y promesas de campaña

    El edil también recordó algunas promesas realizadas durante la campaña electoral y planteó dudas sobre la ejecución de determinadas obras. En particular, mencionó la situación del balneario y el estado de algunas calles de la ciudad.

    “Recuerdo en la campaña electoral cuando el intendente salió a decir que iba a arreglar cuadras y que ya habían solucionado el problema del balneario. Fíjate cómo está ahora; si lo van a solucionar de esa manera, dejá”, expresó.

    En ese marco, indicó que su bloque está revisando el proyecto en detalle y evaluando posibles alternativas para el uso del terreno municipal. Según señaló, una eventual venta debería realizarse mediante un proceso transparente y con objetivos claros para el beneficio de la comunidad.

    “La estamos analizando. La venta creo que se puede dar a través de una licitación pública y ver cómo encaminarlo respecto a eso; no a la escoria”, agregó.

    Debate por el uso de maquinaria municipal

    Otro de los temas abordados por Daubian fue el proyecto vinculado a la posibilidad de prestar maquinaria municipal para trabajos en la calle Almirante Brown, en el tramo que va desde la subida de la fábrica hasta Bernabé de San Martín.

    La propuesta contempla que la empresa Maro realice tareas de mejora en esa arteria, aunque el concejal advirtió que primero es necesario conocer la disponibilidad real de los equipos municipales.

    “No sé cómo están las máquinas, no sé si están afectadas a la recolección de basura o si están abocadas a algún sector”, explicó.

    De todos modos, el concejal aclaró que su bloque no se opone a las obras que impliquen mejoras para la ciudad, siempre que se garantice que los recursos municipales estén correctamente organizados.

    “Si la empresa lo hace, bienvenido sea. Todo lo que sea progreso, bienvenido sea”, concluyó.

    Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Ramallo organiza actividades culturales durante marzo por el Día Internacional de la Mujer

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    Ramallo abrió la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería que dictará la UNTREF

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

    Tras varias semanas de tareas por parte de Ferrocarriles Argentinos en la mañana del viernes se reabrió el paso a nivel que da a calle Mitre con ingreso a la ciudad por Ruta 191. 

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 1.010 mujeres en la provincia en hechos vinculados a violencia de género.

    Violencia de género en la Provincia: Pergamino entre los distritos con menor cantidad de denuncias
    Luego de que el jueves pasado el intendente Santiago Passaglia declarara abierto el 117º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Nicolás (HCD), este lunes comenzarán a funcionar las comisiones de trabajo del cuerpo legislativo local.

    Concejo Deliberante San Nicolás: comienzan a trabajar las comisiones con paridad entre oficialismo y oposición

    La propuesta fue impulsada por Agustín Bellina y Enzo Gennero, dos apasionados por la pesca que decidieron transformar esa afición en una herramienta educativa.

    Nace en Pergamino la Escuela de Pesca Kids para enseñar valores a través de la naturaleza

    En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8M), una delegación de San Pedro participó este jueves de un encuentro realizado en el Teatro Argentino de La Plata .

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. 

    Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor