Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor

El concepto de open closet (clóset abierto o vestidor sin puertas) es una tendencia de diseño que elimina las estructuras cerradas para transformar el guardado en parte de la decoración. Esta solución es ideal para maximizar espacios pequeños, ya que la ausencia de puertas genera una sensación de mayor amplitud y fluidez. HOME DEPOT.

El mundo del interiorismo está viviendo una transformación radical. Lo que durante décadas fue la regla de oro en los dormitorios —el ropero cerrado y macizo— está siendo desplazado por una alternativa más liviana, estética y, sobre todo, funcional. Esta nueva forma de organizar la ropa ya domina las casas de Europa y empieza a marcar tendencia en Argentina.

¿Qué es el "Open Closet" y por qué todos lo eligen? La tendencia consiste en eliminar las puertas y estructuras pesadas para dar paso al armario abierto. Ya no se trata solo de un mueble, sino de un sistema de módulos a la vista que integra la ropa como parte de la decoración del hogar.

En dormitorios con pocos metros cuadrados, este estilo es el aliado perfecto: al quitar las barreras visuales de los frentes voluminosos, la habitación se siente instantáneamente más amplia, luminosa y moderna.

Las claves del éxito: ¿or qué conviene el armario abierto? El auge del ropero sin puertas no es solo una cuestión de moda, sino que responde a beneficios concretos para el día a día:

Ventilación constante: la ropa "respira", evitando la acumulación de humedad, olores a encierro o formación de hongos en las telas.

la ropa "respira", evitando la acumulación de humedad, olores a encierro o formación de hongos en las telas. Orden consciente: al tener todo a la vista, se termina el "caos oculto". Esto impulsa un consumo más responsable y un método de organización minimalista.

al tener todo a la vista, se termina el "caos oculto". Esto impulsa un consumo más responsable y un método de organización minimalista. Ahorro económico: suelen ser sistemas más accesibles que un placard a medida, ya que prescinden de herrajes costosos y hojas de madera pesadas.

suelen ser sistemas más accesibles que un placard a medida, ya que prescinden de herrajes costosos y hojas de madera pesadas. Iluminación de diseño: permiten jugar con tiras de luces LED en los estantes, creando un efecto escenográfico que facilita encontrar cada prenda. Cómo armarlo en casa: frescura pura en 3 elementos Si estás pensando en sumarte a esta tendencia, estos son los básicos que necesitás: Módulos configurables: estructuras de metal o madera clara que se ajustan a tu espacio.

estructuras de metal o madera clara que se ajustan a tu espacio. Barrales resistentes: para colgar prendas pesadas y mantener la simetría visual.

para colgar prendas pesadas y mantener la simetría visual. Cajoneras flotantes: ideales para guardar lo que preferís mantener fuera del alcance de la vista, como la ropa interior o accesorios pequeños. Esta alternativa llegó para demostrar que, a veces, menos es más. El ropero tradicional ya tiene un sucesor que promete quedarse por mucho tiempo. Fuente: Aire.

