Adiós al ropero: la tendencia europea que reemplaza al placard tradicional y es furor

El mundo del interiorismo está viviendo una transformación radical. Lo que durante décadas fue la regla de oro en los dormitorios —el ropero cerrado y macizo— está siendo desplazado por una alternativa más liviana, estética y, sobre todo, funcional. Esta nueva forma de organizar la ropa ya domina las casas de Europa y empieza a marcar tendencia en Argentina.
¿Qué es el "Open Closet" y por qué todos lo eligen?
La tendencia consiste en eliminar las puertas y estructuras pesadas para dar paso al armario abierto. Ya no se trata solo de un mueble, sino de un sistema de módulos a la vista que integra la ropa como parte de la decoración del hogar.
En dormitorios con pocos metros cuadrados, este estilo es el aliado perfecto: al quitar las barreras visuales de los frentes voluminosos, la habitación se siente instantáneamente más amplia, luminosa y moderna.
Las claves del éxito: ¿or qué conviene el armario abierto?
El auge del ropero sin puertas no es solo una cuestión de moda, sino que responde a beneficios concretos para el día a día:
- Ventilación constante: la ropa "respira", evitando la acumulación de humedad, olores a encierro o formación de hongos en las telas.
- Orden consciente: al tener todo a la vista, se termina el "caos oculto". Esto impulsa un consumo más responsable y un método de organización minimalista.
- Ahorro económico: suelen ser sistemas más accesibles que un placard a medida, ya que prescinden de herrajes costosos y hojas de madera pesadas.
- Iluminación de diseño: permiten jugar con tiras de luces LED en los estantes, creando un efecto escenográfico que facilita encontrar cada prenda.
Cómo armarlo en casa: frescura pura en 3 elementos
Si estás pensando en sumarte a esta tendencia, estos son los básicos que necesitás:
- Módulos configurables: estructuras de metal o madera clara que se ajustan a tu espacio.
- Barrales resistentes: para colgar prendas pesadas y mantener la simetría visual.
- Cajoneras flotantes: ideales para guardar lo que preferís mantener fuera del alcance de la vista, como la ropa interior o accesorios pequeños.
Esta alternativa llegó para demostrar que, a veces, menos es más. El ropero tradicional ya tiene un sucesor que promete quedarse por mucho tiempo.
Fuente: Aire.