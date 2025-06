Enfermedades respiratorias: el invierno llegó con fuerza y los casos se disparan

“Sí, estamos transitando el pico. Aunque no se descarta que puedan registrarse más casos, porque la curva no terminó de subir”, señaló. La médica detalló que las enfermedades que más se están registrando son neumonías bacterianas comunes —las llamadas “neumonías de la comunidad”—, casos de influenza y también Covid-19, que sigue presente, aunque muchos lo hayan olvidado.

Según Díaz, parte de esta situación se debe a la desinformación y a ciertos mitos que se instalaron después del brote pandémico. “Muchos te dicen: ‘No, no me pongo más la vacuna porque me vacuno y me enfermo’. Sí, te podés enfermar, claro. La vacuna no impide el contagio, pero lo que sí previene —y esto es fundamental— son las complicaciones graves”, aclaró con énfasis.

¿Quiénes deben vacunarse con urgencia?

Pese a que ya estamos en pleno invierno, la doctora recordó que la campaña de vacunación antigripal continúa activa. “Aunque ya hace frío, quienes no se vacunaron y forman parte de los grupos de riesgo, deben hacerlo ahora”, enfatizó.

Entre los grupos priorizados para la vacunación, detalló:

*Pacientes con enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, asma, EPOC.

*Personas con enfermedad renal crónica o en diálisis.

*Pacientes oncológicos, hematológicos o en tratamiento inmunosupresor.

*Mayores de 60 o 65 años.

*Niños menores de 2 años, especialmente con patologías previas.

“El objetivo no es evitar que se contagien, sino evitar que terminen en una internación o en terapia intensiva por una complicación”, recordó Díaz.

Reforzar camas y personal, el nuevo desafío

La respuesta del sistema de salud ante el crecimiento de casos es compleja. Tanto en los sanatorios privados y el hospital público, se trabaja a contrarreloj para sumar camas y reforzar el personal.

“Tratamos de aumentar la disponibilidad de camas en todos los lugares y también de personal, pero es complicado. A veces se complica porque el flujo de pacientes es muy alto”, explicó Díaz.

No todos los pacientes requieren internación, pero la atención debe adaptarse caso por caso. “Covid y la influenza son virus, y en general se cursan como síndromes gripales. Pero los pacientes no vacunados o con comorbilidades sí requieren seguimiento más estricto e incluso internación”, advirtió.

Síntomas que no deben pasarse por alto

Otro aspecto preocupante es la automedicación, frecuente cuando los síntomas parecen “una gripe más”. Sin embargo, hay señales que requieren atención inmediata. La doctora fue clara en este punto: “La falta de aire, la dificultad para acostarse a dormir, fiebre que no baja con nada por más de tres días, o sentir un chillido permanente al respirar son señales de alarma. Ahí hay que consultar sin dudar”, alertó.

Prevención: lo que la pandemia nos enseñó

Romina Díaz insistió en la importancia de volver a prácticas básicas de prevención que fueron comunes durante la pandemia pero que, con el paso del tiempo, la sociedad parece haber dejado de lado. “Es volver al lavado frecuente de manos, al uso del alcohol en gel, a usar barbijo si tenemos síntomas. También, evitar el contacto con personas que estén enfermas, y sobre todo cuidar a los más vulnerables: niños y adultos mayores”, recomendó.

Un aspecto central en la prevención es la ventilación de ambientes, aún en invierno. “Aunque haga frío, es muy importante renovar el aire. Son cosas simples que salvan vidas”, agregó.

Y concluyó con una reflexión que atraviesa toda su mirada profesional:

“Sin generar el temor de la pandemia, porque fue muy duro para todos, pero sí con conciencia. No se trata de preocuparse, sino de ocuparse”.

¿El frío enferma? La ciencia tiene la respuesta

Ante una creencia común, Díaz fue clara: “El frío por sí solo no enferma, pero sí predispone al contagio de enfermedades”. Esto se debe a varios factores:

Ambientes cerrados: en invierno, se pasa más tiempo en interiores, donde los virus se propagan con mayor facilidad. Además, explicó que el frío afecta directamente una de las principales barreras de defensa del cuerpo: el sistema mucociliar. Las células ciliadas, junto con el moco que las recubre, funcionan como una cinta transportadora que impide que partículas y virus lleguen a los pulmones. Pero con el frío, todo este proceso se enlentece, y eso facilita el contagio.

Un invierno que exige cuidados

Aunque se espera que la curva de contagios comience a bajar hacia agosto, con el retorno de temperaturas más templadas, lo cierto es que las próximas semanas serán clave para frenar la propagación de los virus respiratorios.

La receta es conocida: vacunarse, cuidarse y actuar con responsabilidad individual y colectiva.