Encuentro Coral Diverso Solidario este sábado organizado por el Coro Matices

El Coro Matices que dirige la profesora María Auil.

Organizado por el Coro Matices, que dirige la profesora María Auil, este sábado 20 a las 20:00, se desarrollará un Encuentro Coral Diverso y Solidario titulado “Nosotras”, en la Capilla Hogar de Jesús (Rocha y Santiago del Estero).

Se encontrarán para compartir música coral: el Coro Femenino de nuestra cuidad dirigido, por Hugo Ramallo; el Coro “Voces en Alto”, dirigido por Patricia Mastrángelo de la ciudad de Rosario; el Coro “Vocis Ex Corde”, dirigido por Román Rodríguez, también de la ciudad de Rosario; y el Coro “Matices”, que actuará también como coro anfitrión.

La entrada será solidaria: ropa, accesorios, calzado, utensilios, electrodomésticos y juguetes que ya no se usen, a beneficio de “Corazones en Acción” y Feria de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 502.

Sobre el Coro Matices Matices es un coro femenino, formado mujeres de más de 55 años de edad, que ensayan los días martes a las 16:00 en Mojuper, Joaquín Menéndez 689. Quienes deseen formar parte de este coro deben comunicarse al 15450699, o dirigirse a Mojuper, los martes en el horario del ensayo. No hace falta conocimientos musicales, solo ganas de cantar y compromiso con el proyecto.

Compartí esta nota en redes sociales:





