domingo 21 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Indicadores de biodiversidad: en el Congreso CREA dos instituciones midieron 15 campos

    En el marco del Congreso CREA 2025, los especialistas de INTA y CREA presentaron el primer informe del proyecto InBioAgro con indicadores adaptados a la realidad pampeana. Además, un manual técnico para que los productores evalúen sus campos y orienten la implementación de estrategias de mejora de forma continua y adaptativa.

    21 de septiembre de 2025 - 07:35
    image

    La gestión de la biodiversidad se convirtió en un eje estratégico para el futuro de la producción agropecuaria. Con esa premisa, CREA y el Instituto de Recursos Biológicos (IRB) de INTA, en alianza con la Facultad de Agronomía y Ciencias Exactas de la UBA, presentaron el 1° Informe del Proyecto InBioAgro. La iniciativa se desarrolla en 15 establecimientos miembros CREA de Buenos Aires y apunta a generar indicadores claros para medir la biodiversidad en los campos.

    Lee además
    campana 2025/26: la siembra movilizara casi u$s 14.000 millones

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones
    carne ovina: todo para convertirse en la cuarta carne de argentina

    Carne ovina: "Todo para convertirse en la cuarta carne de Argentina"

    Esta presentación se realizó en el marco del Congreso CREA 2025, que se realiza el 18 y 19 de septiembre en Tecnópolis, Buenos Aires. Del encuentro participó Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, quien destacó la articulación con CREA y recordó que ambas instituciones están integradas desde los inicios y, cada vez más, avanzan hacia una mayor colaboración y trabajo conjunto.

    Según señaló, el INTA se especializa en formar redes de innovación y eso es clave para el desarrollo del sector agropecuario. Además, agregó que resulta clave encontrar soluciones a las problemáticas actuales y promover el cambio hacia un futuro en el que la innovación y la tecnología sean bases de crecimiento económico y desarrollo.

    En este sentido, reconoció que la innovación no ocurre si no es con investigación y desarrollo, con extensión y transferencia, con vinculación tecnológica, es decir, articulándonos en red. El INTA aporta rigor científico y soporte para que los productores puedan tomar decisiones informadas y producir de manera sostenible.

    Indicadores adaptados a la realidad

    En el marco del Congreso se presentó el primer informe del proyecto InBioAgro con indicadores adaptados a la realidad pampeana. En este punto, Romina Suárez, investigadora del IRB-INTA, explicó que “el proyecto busca incorporar la conservación de biodiversidad dentro de los sistemas productivos porque entendemos que es clave, no solo por su valor intrínseco, sino también para la sostenibilidad de las actividades agropecuarias en el largo plazo”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/crea_arg/status/1968643214392402200&partner=&hide_thread=false

    Por su parte, Federico Fritz, referente de CREA, subrayó: “Queríamos generar información científica sólida y local que sensibilice y acompañe las decisiones de los productores. Este trabajo conjunto permitió crear indicadores adaptados a la realidad pampeana”.

    Uno de los casos testigo es el establecimiento La Sofía, en Pergamino. Su productor, Michael Dover, destacó que “no se trata de decidir entre producir o preservar, sino de pensar en ‘y’ para potenciar la producción mediante la preservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”.

    Evaluando sustentabilidad

    El primer informe de InBioAgro evaluó la biodiversidad presente en los campos piloto que fueron monitoreados entre el 2023 y principios de 2025, identificó ambientes de valor para la conservación y propuso estrategias de manejo. Según los investigadores, el trabajo también generó una red de confianza entre técnicos y productores, donde el diálogo abierto resultó central para diseñar prácticas sostenibles.

    Lo innovador del estudio realizado es que por primera vez analiza de forma simultánea distintos grupos biológicos benéficos en espacios no cultivados —vegetación nativa, insectos benéficos aéreos y del suelo, anfibios y aves— todos considerados proveedores de servicios ecosistémicos.

    “Este enfoque integral permitió además construir una línea de base inédita sobre múltiples indicadores de la biodiversidad en agroecosistemas pampeanos”, explicó Suárez. “Este enfoque integral permitió además construir una línea de base inédita sobre múltiples indicadores de la biodiversidad en agroecosistemas pampeanos”, explicó Suárez.

    El anuncio incluyó además el lanzamiento del Manual de Gestión de la Biodiversidad en los agroecosistemas, una guía práctica que reúne protocolos, estrategias y herramientas para facilitar la toma de decisiones en el campo. “Está destinada a productores dentro y fuera de la Red CREA y es el resultado del aporte de 12 investigadores de INTA, nueve de ellos del área de Ecología y Gestión Ambiental de Biodiversidad”, señalaron los organizadores.

    De cara al futuro, la Fase II del proyecto prevé implementar las estrategias diseñadas y monitorear sus resultados. “Recién empezamos —advirtió Fritz—, pero confiamos en que podremos escalar esta iniciativa a más regiones del país”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Campaña 2025/26: la siembra movilizará casi U$S 14.000 millones

    Carne ovina: "Todo para convertirse en la cuarta carne de Argentina"

    Se reacomoda el mapa del clima: calor y lluvias en el inicio de la primavera agrícola

    Guillermo Francos en el Congreso de Coninagro: "no pierdan las esperanzas"

    Mercosur advierte a la Unión Europea por salvaguardias agrícolas y "cambios" en el acuerdo

    Exportaciones: el Gobierno celebró un "récord histórico" con más de 70 millones de toneladas

    El mercado de invernada muestra una doble cara con los buenos precios

    Presupuesto 2026, el Gobierno prevé que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% más

    Malezas: la labranza ocasional muestra sus límites, pero abre una ventana al manejo integrado

    El flete más caro del mundo: en Argentina cuesta hasta 32% más que en Brasil y EE.UU.

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El stand de Montanari Ford fue uno de los atractivos de la exposición de la Rural.

    Montanari Ford exhibió los vehículos más vendidos en la Exposición de la Rural
    Indicadores de biodiversidad: en el Congreso CREA dos instituciones midieron 15 campos

    Indicadores de biodiversidad: en el Congreso CREA dos instituciones midieron 15 campos

    La Escuela Normal celebra los 120 años de vida institucional el próximo martes a las 16:30 en el edificio educativo de avenida Colón 725.

    La Escuela Normal celebra 120 años con un acto abierto a la comunidad de Pergamino

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Carlos Alberto Resa: rectitud, entrega y honradez como consignas de vida

    Francisco Mondot y Jesús Ledesma compartirán el domingo 28 una aventura de 21K por las calles de Pergamino.

    Jesús y Francisco, juntos en el Medio Maratón de la Merced, por la inclusión