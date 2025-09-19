Cultura para todos los gustos: eventos destacados del fin de semana en Pergamino

Los eventos en Pergamino. Este viernes en el Club River Plate se desarrollará otra edición de la Milonga Tinta Roja.

Este viernes en el Club River Plate se desarrollará otra edición de la Milonga Tinta Roja, que organiza José Luis El Facha Aguad.

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas La Mujer de la Fila, Together, juntos hasta la muerte y Mascotas al rescate. Continúan en cartel: Demon Slayer: Castillo infinito y El Conjuto 4.

Unnoba

Bordes del abismo

La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, de la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua – oriunda de nuestra ciudad, pero residente en París (Francia)- se podrá visitar durante septiembre, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

Monteagudo 2772. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar

Héctor Biscayart

Este sábado compartirán escenario en Florentino los músicos locales Héctor Biscayart y Héctor Lasguizamón y los visitantes, el reconocido cantautor Hernán Lerner, acompañado por el virtuoso guitarrista Alejandro Fenilli.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Entradas a $7000. Reservas al WhatsApp: 2477 554459.

Capilla “Hogar de Jesús”

Encuentro Coral Diverso Solidario

Este sábado en la Capilla “Hogar de Jesús” se desarrollará el Encuentro Coral Diverso Solidario. Bajo el nombre “Nosotras”, se encontrarán para compartir música coral: el Coro Femenino, el Coro “Voces en Alto”, el Coro “Vocis Ex Corde” y el Coro “Matices”.

Rocha y Santiago del Estero, a las 20:00. La entrada será solidaria: ropa, accesorios, calzado, utensilios, electrodomésticos y juguetes que ya no usen, a beneficio de “Corazones en Acción” y Feria de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 502.

Guayaquil, el encuentro

Este sábado volverá a escena Guayaquil, el encuentro, una obra de Pacho O'Donnell, protagonizada por Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua, con la dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la Banda Bataclana; el sábado volverá la agrupación “5ntrol”; y el domingo habrá festejo del Día de la Primavera con “Corchitoshow”. El martes 23, víspera de feriado, se presenta Fer Foglia.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 19:30;; martes a las 21:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Música

El Yerta Club Cultural anuncia su programación para este fin de semana. Este viernes José Librandi se presenta con invitados haciendo Canciones para compartir ($5000). El sábado se presenta Música en movimiento, una propuesta de Gastón Marsilli, acompañado de Andrés Jaime, Cuca –quien hará un adelanto de su nuevo material-e Irene Carenzo en danza.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Ritmo Club Resto Bar

Teatro y música

La programación de Ritmo Club para este fin de semana es la siguiente: este viernes habrá teatro cómico con la presentación de Roberto Iriarte y Marquitos Conte; el sábado compartirán escenario los intérpretes Keke Conte y Alberto Digilio ($6000); el domingo se presenta Mariano Crespi y Los Angeles Negros ($5000).

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

Pergamino Drum Day 2025

Este sábado regresa el Pergamino Drum Day, el festival que celebra el arte del drumming y convoca una experiencia abierta para todo público “no solo para músicos o bateristas”. El evento reunirá a más de diez artistas locales y contará con un cierre de lujo a cargo de un referente absoluto de la batería en la Argentina: el mendocino Oscar Giunta.

Guido 722, a las 20:00 (puntual). Anticipada a $10.000; en puerta $12.500. Por WhatsApp al 2477 357279 o vía Instagram en @pergadrumday2025.

Casa de la Cultura

Carmen y Osvaldo

Este sábado llega a la Casa de la Cultura el show de Pablo Angeli, Carmen y Osvaldo, un matrimonio bien argentino. Con su ingenio y habilidad para conectar con el público, Angeli logra llevar a la vida a estos dos personajes tan peculiares y entrañables, transportando a la audiencia a situaciones cotidianas pero abordadas de manera hilarante.

General Paz 600 a las 21:00. Anticipadas por articket.com.ar

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Plaza 25 de Mayo

Hojarasca y la primavera

Este domingo el Grupo Literario Hojarasca recibirá la primavera con su ya tradicional encuentro poético en el Monolito al Poeta, ubicado en la emblemática Plaza 25 de Mayo.

Avenida de Mayo y calle Italia, a las 17:00.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]