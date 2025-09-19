Drama, terror y animación: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

Natalia Oreiro volvió a la pantalla grande con La Mujer de la fila.

Drama social con La mujer de la fila , terror psicológico con Together: Juntos hasta la muerte y comedia animada con Mascotas al rescate : una cartelera diversa y atractiva para todos los públicos desde este viernes en las salas de Cinema Pergamino . Continúan en cartel: Demon Slayer: Castillo infinito y El Conjuro 4 .

Natalia Oreiro volvió a la pantalla grande con La Mujer de la fila , una película que se posiciona entre los lanzamientos más destacados del cine argentino. Basada en una historia real, la obra dirigida por Benjamín Avila presenta un relato íntimo, centrado en experiencias compartidas y en los lazos que se forman en contextos de espera y acompañamiento.

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

El film que protagoniza la reconocida modelo retrata con sobriedad y precisión el recorrido de una madre que, tras la detención de su hijo, se vincula con otras mujeres que atraviesan situaciones similares. La historia inicia en 2004, cuando el hijo de Andrea Casamento , de 18 años, fue arrestado en el barrio de Palermo , acusado de un robo menor que no cometió. Permaneció seis meses en prisión hasta que se demostró su inocencia.

Para la madre, ese episodio marcó un antes y un después en su vida, quien comenzó a frecuentar el penal de Ezeiza y a compartir la espera con otras personas que hacían fila para visitar a sus familiares detenidos. A partir de esa experiencia, fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), una organización que brinda acompañamiento y visibilidad a quienes atraviesan el sistema penitenciario desde afuera.

Uno de los aspectos más destacados de La Mujer de la fila es la participación de mujeres reales que integran la organización Acifad. Cada una de ellas se interpretan a sí mismas, aportando autenticidad y profundidad al relato. Esta decisión del director refuerza el carácter testimonial de la película y convierte a las protagonistas en parte activa de la narrativa.

La película fue filmada en parte en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, convirtiéndose en la primera producción argentina en registrar escenas dentro de ese espacio. Esta elección aporta una atmósfera realista, que refuerza el tono sobrio del relato. El guion, escrito por Benjamín Ávila junto a Marcelo Müller, se apoya en acciones concretas y evita dramatizaciones innecesarias.

Sinopsis: El hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles m hacia ella. Pero con el tiempo, serán esas mismas mujeres las que le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.

La dirección es de Benjamín Avila. El elenco está encabezado por Alberto Ammann y Natalia Oreiro.

Esta coproducción de España y Argentina tiene una duración de 105 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

Together: Juntos hasta la muerte

Embed - Together - Tráiler Oficial en Español

Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.

La dirección es de Michael Shanks. El elenco de actores está encabezado por Alison Brie y Dave Franco. Este film de terror tiene una duración de 102 minutos y su calificación es apta mayores de 16 años.

Mascotas al rescate

Embed - MASCOTAS AL RESCATE Tráiler Español Latino (2025)

Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

La dirección es compartida por Jean-Christian Tassy y Benoît Daffis. Esta producción de animación es una coproducción entre Francia y Estados Unidos. Tiene una duración de 99 minutos y su calificación es apta todo público.