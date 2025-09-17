Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

María Delia Pujol recibió numerosos premios. Su legado permanece vivo en cada uno de los alumnos, escuelas y escenarios.

El próximo sábado 4 de octubre a las 20:30, se llevará a cabo un merecido homenaje a María Delia Pujol , reconocida bailarina, investigadora y docente de danzas folklóricas que ha dejado una huella profunda en la cultura de nuestra ciudad y la región.

El evento, organizado con cariño por alumnos y exalumnos de la destacada artista, se desarrollará en el salón de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), ubicado en Rivadavia 1461.

Será una noche cargada de emoción, recuerdos y gratitud, donde se celebrará la trayectoria de una mujer que dedicó su vida a transmitir la riqueza del folklore argentino a generaciones de bailarines y docentes.

El valor de la tarjeta es de $25.000. Las reservas podrán abonarse mediante transferencia a los siguientes alias: danipolola ( Daniela Polola ), menta.ropa.yuyo ( Miguel Pujol ).

Se deberá confirmar asistencia hasta el 20 de septiembre a Daniela Polola: 2477 464064 o Claudia Torres: 2477 303151.

“Invitamos a toda la comunidad a participar de este emotivo encuentro que busca rendir homenaje a una verdadera referente de nuestra identidad cultural”, expresan.

María Delia Pujol: Una vida dedicada a la danza

María Delia Pujol comenzó a bailar desde muy pequeña y, siendo adolescente, se recibió de profesora en el Conservatorio Albistur, apadrinada por el profesor Miguel Angel Rodríguez. A los 15 años ya era docente de danzas clásicas, españolas, zapateo americano y guitarra. Ese mismo año ganó un certamen en San Lorenzo, donde conoció al folklorólogo Lázaro Flury, quien la introdujo en la investigación del folklore y se convirtió en su maestro.

Comenzó a dar clases a temprana edad y formó parejas de baile que la acompañaron por más de 20 años. A los 18 ganó el Festival de Wheelwright y poco después comenzó a dictar clases allí y en Hughes, donde enseñó durante una década. Estuvo vinculada al Ateneo de Cosquín y a los grandes estudiosos del folklore nacional. Su formación incluyó estudios en quechua, guaraní y análisis de variantes regionales de la danza.

En 1976 contrajo matrimonio y formó una familia con cuatro hijos. Paralelamente, fundó escuelas en múltiples localidades (como Acevedo, Guerrico, Firmat, Rancagua, entre muchas otras), y logró que el Instituto Argentino del Folklore tomara exámenes en ellas. En 1985 fundó el Instituto de Danzas Nativas Posta del Pergamino, convocando a grandes referentes del folklore nacional.

Integró el Centro de Investigadores del Folklore (C.I.F.) y su cuerpo de baile se consolidó como el Ballet El Triunfo, con el que recorrió escenarios de todo el país y se presentó en el escenario mayor de Cosquín en 1986. Participó en importantes festivales como la Fiesta Nacional del Poncho, en Catamarca, durante tres años consecutivos.

Se retiró en 1989, pero regresó en 1995 impulsada por el acompañamiento de su hijo Francisco y de su alumna Claudia Torres Díaz. Conformó un nuevo ballet con el que realizó giras por Argentina y Chile, incluyendo presentaciones en el teatro de Viña del Mar, y espectáculos callejeros para acercar la danza al público general. Se retiró definitivamente en 2003.

María Delia siempre estuvo acompañada por personas clave en lo técnico y artístico como Oscar Morales, Oscar Pez, Jorge Katsikaris, Darío Di Trento, Susana Braco, entre otros.

Formó a dos generaciones de bailarines y docentes, entre ellos muchos que brillaron en escenarios nacionales e internacionales: Juan Angel Martínez, Sergio Arbeleche, Pedro Marlo, Oscar Morales, Alejandro Sánchez, entre otros.

Su legado permanece vivo en cada uno de los alumnos, escuelas y escenarios donde la danza folklórica sigue vibrando gracias a su incansable labor y pasión.