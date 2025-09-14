lunes 15 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Pergamino Drum Day 2025: más de 10 artistas en escena y cierre de lujo con Oscar Giunta

    “Queremos invitarlos a una experiencia abierta para todo público no solo para músicos o bateristas”, expresan los organizadores del Pergamino Drum Day.

    14 de septiembre de 2025 - 17:00
    Pergamino Drum Day. Será una verdadera exhibición de técnica, creatividad y pasión por el ritmo.

    Pergamino Drum Day. Será una verdadera exhibición de técnica, creatividad y pasión por el ritmo.

    ARCHIVO

    La batería vuelve a ser protagonista en Pergamino. El próximo sábado 20 de septiembre, regresa el Pergamino Drum Day, el festival que celebra el arte del drumming y convoca una experiencia abierta para todo público “no solo para músicos o bateristas”. Será en Espacio GAE (Guido 722), y promete una segunda edición cargada de energía, pasión y performances inolvidables.

    El evento reunirá a más de diez artistas locales, quienes desplegarán todo su talento en el escenario con sets individuales y propuestas rítmicas de alto impacto. Además, el festival contará con un cierre de lujo a cargo de un referente absoluto de la batería en la Argentina: el mendocino Oscar Giunta, baterista y compositor de reconocimiento internacional, especialmente en el mundo del jazz.

    Las entradas ya están a la venta de forma anticipada a $10.000, y en puerta tendrán un valor de $12.500. Son limitadas, por lo que se recomienda asegurar la ubicación con antelación. Para adquirirlas, se puede escribir por WhatsApp al 2477 357279 o vía Instagram en @pergadrumday2025.

    El ingreso al espacio será desde las 19:40, con inicio puntual del show a las 20:00.

    El anfitrión, el actor Pablo Mansilla, guiará a los espectadores a través de todos los artistas en este viaje rítmico sin precedentes que ocurre una sola vez al año. Los artistas que participarán en la segunda edición son: Toto Aguirre, Salvador Dell'oso, Manuel Sagües y Lucas Barcos, jóvenes bateristas que van a defender y conocer el escenario; también Matías Vercellino, Lucas Carrasco y Matías Lanzillotta, Adolfo Andrade, Fran selva, Martín Risso y Jonás Barros.

    Cada uno aportará su estilo y personalidad detrás del instrumento, en lo que será una verdadera exhibición de técnica, creatividad y pasión por el ritmo.

    Una invitación al Pergamino Drum Day 2025

    “El Pergamino Drum Day viene a contagiarte el amor y el cariño sobre este gran instrumento que es la batería. Con la participación de increíbles artistas locales e inspirados en grandes maestros argentinos del instrumento, queremos llevar a conocimiento del público general la notable presencia y trascendencia del ‘drumming’” -expresan los organizadores-. Un encuentro pensado para compartir y profundizar en el conocimiento de los bateristas de la ciudad como también dar a conocer los diferentes enfoques sobre el instrumento. El festival nos lleva a reunirnos y presentarnos para expandir nuestra visibilidad como músicos haciendo hincapié en el talento y profesionalismo que se desarrolla en la actualidad”, agregan.

    “Queremos invitarlos a sumarse, es una experiencia abierta para todo público no solo para músicos o bateristas. La misma está abierta a la comunidad y deseosa de seguir creciendo y difundiendo el gran arte musical relacionado a la batería.

    “La propuesta es para vos, para que te sumes a aprender y a escuchar más sobre un instrumento tan maravilloso como contemporáneo. También para que puedas conocer como tocan y sienten los artistas de nuestra ciudad; no va a ser una clase abierta sobre cómo tocar batería sino un show baterístico para todos aquellos que quieran oír la música con el foco puesto en este increíble instrumento”, concluyen.

    Temas
