El Grupo Literario Hojarasca celebra la llegada de la primavera con poesía y tradición

El Grupo Literario Hojarasca invita a dejarse llevar por la cadencia de los versos, y a celebrar juntos la primavera. ARCHIVO

A pocos días de cumplir 49 años de actividad ininterrumpida, el Grupo Literario Hojarasca -ícono de la vida cultural pergaminense- invita a la comunidad a recibir la primavera con su ya tradicional encuentro poético. Como cada 21 de septiembre, la cita será en el Monolito al Poeta, ubicado en la emblemática Plaza 25 de Mayo, en la intersección de Avenida de Mayo y calle Italia, a las 17:00.

Con el deseo profundo de vestir la tarde de palabras armoniosas y celebrar la renovación que trae la estación, los integrantes del grupo compartirán textos propios y ajenos, en una jornada que promete emoción, belleza y memoria viva. Las voces de Marisa Posincovich, Marta Siciliano, Norma Deville de Bertone, Ermelinda “Chichi” Ninona, Marta Alvarez de Calderón y Angel Lapolla serán las encargadas de dar vida a los versos en un ambiente de cálida comunión artística.

Casi cinco décadas del Grupo Literario Hojarasca Fundado por iniciativa del recordado Ricardo Piraccini, Hojarasca fue el primer grupo poético de Pergamino y, a lo largo de casi medio siglo, ha mantenido encendida la llama de la poesía en la ciudad. Hoy, seis miembros continúan ese legado con pasión y compromiso, sosteniendo no solo encuentros presenciales, sino también su presencia en la prensa local.

Una vez más, el grupo agradece a Diario LA OPINION por brindar cada domingo un espacio para su columna poética, donde la palabra encuentra refugio y proyección.

Compartí esta nota en redes sociales:





