domingo 21 de septiembre de 2025
    • Jesús y Francisco, juntos en el Medio Maratón de la Merced, por la inclusión

    Jesús Ledesma construye una silla de atletismo asistida para participar junto a Francisco Mondot, joven con discapacidad, en la clásica prueba el domingo 28.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de septiembre de 2025 - 07:15
    Francisco Mondot y Jesús Ledesma compartirán el domingo 28 una aventura de 21K por las calles de Pergamino.

    Francisco Mondot y Jesús Ledesma compartirán el domingo 28 una aventura de 21K por las calles de Pergamino.

    JESUS LEDESMA

    La carrera no comienza con el disparo de largada, sino mucho antes. En un taller, entre planos, soldaduras y materiales conseguidos con esfuerzo, el pergaminense Jesús Ledesma puso en marcha una idea que venía madurando desde hace tiempo y que ahora está a punto de concretarse: construir una silla de ruedas de atletismo asistido para correr junto a Francisco Mondot, joven con discapacidad de la ciudad, el próximo domingo en el Medio Maratón Nuestra Señora de la Merced.

    Newcom: el juego deportivo que revoluciona la vida de los adultos mayores en Pergamino

    Newcom: el juego deportivo que revoluciona la vida de los adultos mayores en Pergamino
    Bruno Bianchi y Rodrigo Caballuci no jugarán más este año por decisión de Sebastián Cejas.

    "Terremoto" en Douglas: Bianchi y Caballuci fueron marginados por Cejas

    Esta historia es una muestra de cómo el deporte puede ser una poderosa herramienta de transformación, empatía y comunidad. Jesús, que este año concretó la hazaña de recorrer a pie los más de 5.100 kilómetros de la Ruta 40, asumió ahora otro tipo de desafío: llevar adelante un proyecto inclusivo, colectivo y duradero.

    “La idea de este proyecto es llevarle una alegría a chicos con discapacidad que no tienen las mismas oportunidades de competir o participar en eventos deportivos”, explicó Ledesma en el programa Fuera de Página, del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1).

    Una silla para correr y compartir

    La silla, pensada para competencias adaptadas asistidas, no será solo para este evento. Jesús sueña con que quede disponible para la comunidad de Pergamino. “La idea es que la silla quede en la ciudad y que pueda usarla cualquier persona que lo necesite. Que se administre desde un espacio público o social, y que todos puedan acceder para entrenar o competir”, contó.

    El objetivo es claro: democratizar el acceso al deporte adaptado y dar un paso concreto hacia una ciudad más inclusiva. Aunque el proyecto enfrenta contratiempos logísticos -como el retraso en la llegada de las ruedas desde Buenos Aires-, confía en llegar a tiempo. “Estamos a contrarreloj, pero tenemos fe de que vamos a poder participar el próximo domingo”, dijo.

    Francisco, el protagonista

    Quien estrenará la silla será Francisco Mondot, ex alumno de la Escuela Especial N° 503. Tiene 21 años y, como confesó Jesús, está “súper entusiasmado”. “Ya invitó a toda su familia y amigos para que estén alentándolo. Es la primera vez que en Pergamino hay una silla como esta en un evento de este tipo, así que va a ser un momento muy emocionante”, anticipó.

    La comunidad educativa de la Escuela Nº 503 también será parte de la jornada: tendrán un stand con ventas y donaciones destinadas a la Cooperadora, en busca de sumar apoyos a la institución. “Yo no pertenezco a la escuela, pero me siento parte. Siempre que puedo colaboro. Queremos que ese día también sea una oportunidad para acercar a más gente, sumar socios y difundir las necesidades que todavía tiene la institución”, expresó Ledesma.

    Jesús Ledesma
    Jes&uacute;s Ledesma visit&oacute; el streaming de LA OPINION y cont&oacute; el paso a paso de su proyecto inclusivo.

    Jesús Ledesma visitó el streaming de LA OPINION y contó el paso a paso de su proyecto inclusivo.

    Una carrera diferente

    El Medio Maratón, atravesará diferentes avenidas y calles de la ciudad, tendrá así un condimento especial. Más allá del tiempo o la distancia, lo importante será el mensaje que Francisco y Jesús llevarán con cada kilómetro.

    “Será participativo, no competitivo. Pero tenemos el objetivo de hacerlo en menos de dos horas. Vamos a intentarlo, aunque si lo hacemos en tres, tampoco importa. Lo esencial es disfrutar, cuidarlo a ‘Fran’, asegurarnos que esté cómodo, pero también divertirnos, disfrutar del recorrido y llevar el mensaje que queremos transmitir”, explicó Jesús, que detalló que habrá tramos técnicos, como los adoquines de calle Merced, que requerirán caminar o ir con mayor precaución.

    Live Blog Post
    Embed - LaOpinionPlay on Instagram: "En Fuera de página, hablamos con @jesusledesma.ok sobre un interesante proyecto: la construcción de una silla asistida para que personas con discapacidad compitan en la Maratón de la Merced."

    Un proyecto colectivo

    Detrás del proyecto hay una red de apoyos clave. La empresa Rodomax, de Buenos Aires, aportó planos y asesoramiento técnico para construir la silla. “Lo más difícil era dar con las medidas y el diseño. Fabián, el dueño de la empresa, me dio una mano enorme. Gracias a eso pude avanzar más rápido y con seguridad”, agregó.

    También la firma Metalsol, de Pergamino, colaboró con materiales. Además, el subsecretario de Deportes del Municipio, Gustavo Ciuffo, fue uno de los impulsores fundamentales. “ Cuando le llevé la idea, se entusiasmó y me ayudó con la financiación y los contactos”, destacó Ledesma. Y esto, aseguran, no termina acá: “La idea es seguir construyendo más sillas si hay demanda. Queremos que esto crezca, que más chicos se sumen”, señaló.

    De Ruta 40 al Medio Maratón

    Para muchos, Jesús Ledesma es ese hombre que cruzó el país a pie por la Ruta 40, desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, en una travesía de más de siete meses y 5.100 kilómetros. Sin embargo, lo que lo mueve parece estar más allá del desafío físico. “Durante esa travesía, tuve tiempo para pensar, para proyectar. Veía sillas, diseños, ideas... Todo eso fue tomando forma hasta llegar a esto”, contó.

    Esta iniciativa es un nuevo capítulo en esa historia de desafíos y compromiso. Un capítulo que se escribe a ritmo de pasos compartidos y que pone a la inclusión en el centro de la escena. “Lo que representa este proyecto es un mensaje potente: inclusión, integración, comunidad. Queremos que se conozcan las problemáticas de la discapacidad, las barreras que aún existen, y que como sociedad podamos hacer algo al respecto”, concluyó Jesús.

    El próximo domingo, mientras las calles de Pergamino se llenen de corredores, aplausos y emociones, Jesús y Francisco estarán ahí, rodando y corriendo juntos. No por una marca, sino por algo mucho más grande.

