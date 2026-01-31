sábado 31 de enero de 2026
    Nuevo sondeo muestra un rechazo histórico al peronismo K y reconfigura el mapa político rumbo a 2027

    El dato más resonante del informe de la consultora Opinaia es el alto rechazo al llamado “peronismo K”: el 65% de los consultados afirma que ‘nunca los votaría’

    31 de enero de 2026 - 19:49
    Sondeo en año no electoral pone al presidente Milei como el mejor posicionado para 2027 y el kirchnerismo en su piso.

    Sondeo en año no electoral pone al presidente Milei como el mejor posicionado para 2027 y el kirchnerismo en su piso.

    ARCHIVO

    Una nueva encuesta nacional publicada este sábado refleja un panorama electoral adverso para el peronismo K, en un momento en que el sistema político argentino sigue redefiniéndose a partir de las transformaciones impulsadas desde 2023, con la llegada al poder de Javier Milei y el debilitamiento de los partidos clásicos.

    La presidenta encargada hizo el histórico anuncio este viernes en la apertura del año judicial.

    Histórico: Venezuela anuncia una amnistía general tras la caída de Nicolás Maduro
    Bajo la conducción de Axel Toledo, el área se propone profundizar un trabajo que combine cercanía, escucha activa y acciones concretas.

    Juventudes en la agenda de Pergamino: empleabilidad, educación y salud integral, los ejes del 2026

    Los números surgen del último sondeo de la consultora Opinaia -una firma que ganó notoriedad hace más de una década- realizado entre el 15 y 19 de enero con 1.000 casos y un margen de error de ±3%.

    El dato más resonante del informe es el alto rechazo al llamado “peronismo K”: el 65% de los consultados afirma que ‘nunca los votaría’, un porcentaje que pone en evidencia el profundo desprestigio que hoy tiene entre amplios sectores de la sociedad.

    ¿Qué expresan estos datos?

    La encuesta mide lo que en la jerga política se conoce como “pisos y techos” electorales: cuánto apoyo seguro tiene cada fuerza y qué porcentaje adicional podría sumarse de manera probable. En ese marco, el peronismo identificado con la corriente kirchnerista apenas alcanza un 17% de voto seguro y un techo de 35%, mientras el rechazo se ubica muy por encima de ese nivel.

    Este fenómeno tiene implicancias históricas: el peronismo, durante buena parte del siglo XX y comienzos del XXI, fue la fuerza dominante en la política argentina, con altas tasas de adhesión en la mayoría de sus ciclos electorales. Desde las presidencias de Juan Domingo Perón hasta las de Néstor y Cristina Kirchner, el movimiento logró sostener mayorías significativas en el electorado. Hoy, la combinación de crisis económica estructural, desgaste político de gobiernos anteriores y el surgimiento de un liderazgo como el de Milei ha provocado un rechazo que muchos analistas califican como inédito desde la recuperación democrática de 1983.

    No solo es el peronismo

    El fenómeno del rechazo no es exclusivo del peronismo K. El espacio moderado de Provincias Unidas, conformado por gobernadores e intendentes con perfil centrista, también muestra altos niveles de rechazo (62%), aunque con un techo algo mayor que su voto seguro.

    Incluso fuerzas más pequeñas, como el Frente de Izquierda, registran un rechazo superior al 65% y un techo de voto todavía limitado.

    Por su parte, la fuerza gobernante, La Libertad Avanza, mantiene un techo electoral de 59%, con cerca de 38% de votantes que aseguran que “seguramente lo votarían”. Su nivel de rechazo es significativamente más bajo que el del peronismo tradicional, reflejando una mayor consolidación en el núcleo duro de su base.

    La economía y la agenda social como telón de fondo

    El sondeo también pone en primer plano las preocupaciones ciudadanas, con indicadores de pobreza (56%) y desempleo (52%) liderando la agenda de problemas percibidos. La inflación, aunque en descenso, recupera relevancia como preocupación pública. Un 49% evalúa negativamente la situación económica actual, aunque un 46% cree que la economía “mejorará en el futuro”.

    Este contraste entre malestar presente y expectativas futuras se refleja también en el panorama político: pese a que operadores políticos tradicionales pensaban que la renovación de liderazgos podía revitalizar los espacios históricos, la encuesta muestra que esa expectativa no se traduce en apoyo electoral sólido.

    Implicancias rumbo a 2027

    El rechazo electoral superior al 50% tiene un valor estratégico en el sistema de balotaje: en un escenario de segunda vuelta, una fuerza con altos niveles de rechazo enfrenta un desafío considerable para consolidar apoyos suficientes si compite cabeza a cabeza. Por eso, el llamado “techo” o máximo potencial de voto es un indicio clave para calibrar las posibilidades reales de cada espacio.

    Lejos de emerger líderes opositores capaces de revertir la dinámica actual, la fragmentación de figuras con techo electoral bajo profundiza la incertidumbre sobre quién o qué representación política podrá desafiar con solvencia al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2027.

    Mientras tanto, la historia política argentina sigue escribiéndose con volatilidad y reacomodos, en un escenario donde las fuerzas tradicionales enfrentan uno de sus momentos más duros desde el regreso de la democracia.

