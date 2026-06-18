Nueva inversión en Baradero: una empresa de maquinaria agrícola construye su centro logístico sobre Ruta 9

Una empresa de venta y fabricación de maquinaria agrícola se instala en Baradero.

Baradero suma una nueva inversión de relevancia para su perfil productivo e industrial. Una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola avanza con la construcción de un importante complejo sobre la Ruta 9, un proyecto que promete generar movimiento económico y fortalecer el desarrollo de la actividad vinculada al sector agroindustrial.

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La información comenzó a tomar fuerza luego de que comerciantes locales advirtieran sobre la creciente demanda de materiales e insumos destinados a la construcción de nuevas naves industriales en la ciudad. A partir de distintas consultas y relevamientos realizados en la zona, se confirmó que desde hace más de un mes se desarrollan trabajos en un predio ubicado a la altura del kilómetro 143 de la Ruta Nacional 9, en las inmediaciones del Cementerio Parque.

Según pudo conocerse, el terreno fue adquirido por inversores chinos vinculados a Zoomlion, una de las compañías más importantes del mundo en materia de fabricación de maquinaria pesada, equipos agrícolas y soluciones para la construcción.

Las obras avanzan a buen ritmo y forman parte de una estrategia de expansión que busca consolidar la presencia de la marca en el mercado argentino a través de Pampa Maquinarias S.A., firma que actualmente representa a la compañía en el país.

Baradero, un punto estratégico para el desarrollo de la marca

La elección de Baradero no resulta casual. Su ubicación sobre uno de los principales corredores logísticos de Argentina convierte a la ciudad en un punto estratégico para la distribución de productos, repuestos y servicios hacia distintas regiones del país.

El proyecto contempla la construcción de un centro comercial con acceso directo desde la autopista, además de infraestructura destinada a actividades logísticas y operativas. La iniciativa permitirá centralizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta para productores agropecuarios y concesionarios de distintas provincias.

Fuentes vinculadas al sector señalaron que la ubicación elegida ofrece ventajas competitivas por su cercanía a centros productivos clave y por las facilidades de conexión con las principales rutas nacionales.

La llegada de este emprendimiento también genera expectativas entre comerciantes, proveedores y trabajadores locales, debido al movimiento económico que implica una inversión de estas características durante la etapa de construcción y una vez que las instalaciones entren en funcionamiento.

Un proyecto con mirada nacional y proyección de crecimiento

Tiempo atrás, representantes de la empresa habían anticipado los planes de expansión que hoy comienzan a materializarse en Baradero. Entre los objetivos planteados se encuentra la creación de una red de concesionarios capaz de brindar cobertura en todo el territorio argentino.

“Queremos construir una red de concesionarios que cubra todo el territorio nacional. Hoy contamos con oficinas en Buenos Aires y estamos avanzando en el desarrollo de un centro logístico de repuestos y servicios, además de un concesionario modelo y naves destinadas al ensamblado en Baradero, sobre la Ruta Nacional 9”, habían señalado desde la compañía.

La concreción de estas obras representa un paso importante dentro de esa estrategia. Además de fortalecer la presencia comercial de la marca en Argentina, el proyecto podría transformarse en un polo de referencia para la distribución de maquinaria agrícola y la provisión de servicios técnicos especializados.

En una región donde el agro constituye uno de los principales motores económicos, la llegada de nuevas inversiones industriales vinculadas al sector genera expectativas positivas y abre nuevas oportunidades para el desarrollo productivo local. Mientras las obras continúan avanzando, crece el interés por conocer el alcance definitivo de un emprendimiento que podría posicionar a Baradero como un punto clave dentro del mapa nacional de la maquinaria agrícola.