El espectáculo Las herramientas llega este viernes a Pergamino

Silvia Hopenhayn, Guillo Espel y Oscar Albrieu Roca, este viernes en Pergamino. , Guillo Espel y Oscar Albrieu Roca, este viernes en Pergamino.

Este viernes 19, Pergamino será escenario de una propuesta artística excepcional y de alto nivel. Se trata de Las Herramientas , un espectáculo performático y musical protagonizado por la célebre escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn , junto a dos figuras fundamentales de la música argentina contemporánea: el compositor y guitarrista Guillo Espel y el percusionista Oscar Albrieu Roca .

Lejos de tratarse de una clásica presentación literaria o una lectura formal, Las Herramientas es una obra performática donde la música y la literatura dialogan de igual a igual.

Basada en la última novela de Hopenhayn, "Vengo a buscar las herramientas" ( Editorial Corregidor ), la propuesta entrelaza escenas y relatos biográficos con composiciones musicales e intervenciones sonoras creadas especialmente para la puesta. La guitarra de Espel y un despliegue percusivo de Albrieu Roca (que incluye vibráfonos e incluso una instalación de herramientas colgantes) se inmiscuyen en el relato para cruzar el puente entre la realidad y la ficción.

La presentación será este viernes a las 21:00 en El Yerta Club Cultural, Estrada 1953.

Desde la organización, a cargo de la editorial Milena Pergamino y del espacio cultural El Yerta, enfatizan que el espectáculo se realizará en un formato íntimo, por lo que la capacidad de la sala es estrictamente limitada y es de suma importancia efectivizar la reserva de los lugares con anticipación al 2477 331429.

Trayectoria de nivel internacional en Pergamino

La llegada de este trío a Pergamino representa una oportunidad única para el público local debido a sus notables trayectorias:

-Silvia Hopenhayn: Escritora, columnista del diario Perfil y ganadora del Premio Konex de Oro. Es ampliamente reconocida por sus ciclos literarios en Canal á y Encuentro, sus talleres en el MALBA y sus conferencias en el Salón Dorado del Teatro Colón.

-Guillo Espel: Compositor, director y guitarrista con más de 35 premios nacionales e internacionales. Sus obras han sido estrenadas en más de 40 países y en escenarios de la talla del Teatro Colón, el Carnegie Hall de Nueva York y el Movistar Arena, habiendo realizado orquestaciones para prestigiosas agrupaciones de Europa y América.

-Oscar Albrieu Roca: Profesor e integrante de ensamble de música contemporánea, del Guillo Espel Cuarteto y del grupo Dancing Mood. Ha estrenado más de 20 obras de autores argentinos y se ha desempeñado como contratado extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Este equipo artístico ya cuenta con exitosos antecedentes de trabajo conjunto, como la ópera de cámara "Elecciones primarias" (estrenada en el Teatro Nacional Cervantes) y la premiada obra "El sol y un fósforo", que se presentó en espacios como el Centro Cultural Recoleta.