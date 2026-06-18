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    • Arrecifes: Secuestran un colectivo escolar que transportaba alumnos por falta de habilitación

    El operativo se realizó en Arrecifes. El vehículo trasladaba estudiantes cuando fue interceptado y retenido por presuntas irregularidades en la documentación.

    18 de junio de 2026 - 10:31
    En la tarde de este miércoles, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes detuvieron la marcha de un colectivo de transporte escolar en Avenida Belgrano, mientras ingresaba al radio urbano de la ciudad pasando el cementerio.

    En la tarde de este miércoles, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes detuvieron la marcha de un colectivo de transporte escolar en Avenida Belgrano, mientras ingresaba al radio urbano de la ciudad pasando el cementerio.

    unoarrecifes.com

    Un colectivo de transporte escolar que trasladaba alumnos de regreso a sus hogares fue secuestrado este miércoles por inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes durante un operativo realizado sobre la avenida Belgrano. La intervención obligó a los estudiantes a contactar a sus familiares para completar el regreso de manera particular.

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    El procedimiento tuvo lugar durante la tarde, cuando el micro ingresaba al radio urbano de la ciudad luego de realizar el recorrido correspondiente para alumnos de establecimientos educativos de la zona, entre ellos las escuelas de Todd y Agraria.

    Según trascendió inicialmente, los agentes municipales detectaron que el vehículo no contaba con la documentación requerida para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Ante esta situación, y con el acompañamiento de efectivos policiales, se dispuso la interrupción del recorrido y la posterior retención preventiva de la unidad.

    La medida generó inconvenientes para los estudiantes que viajaban en el colectivo, quienes debieron comunicarse con sus familiares para ser retirados desde el lugar donde se desarrollaba el control.

    Qué informó el Municipio sobre la retención del colectivo escolar

    A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Arrecifes brindó detalles sobre lo sucedido y explicó que la intervención se produjo en el marco de los controles vehiculares habituales que realiza la Dirección de Tránsito.

    De acuerdo con la versión oficial, al momento de solicitar la documentación reglamentaria, el conductor se habría negado a exhibirla. Además, señalaron que mantuvo una actitud hostil hacia los inspectores, dificultando las tareas de verificación.

    Desde el Municipio indicaron que se intentó agotar todas las instancias de diálogo para permitir que el transporte concluyera el recorrido debido a la presencia de alumnos a bordo. Sin embargo, aseguraron que el chofer continuó sin colaborar con los requerimientos efectuados por el personal actuante.

    Falta de habilitación y actuación del Juzgado de Faltas

    Las autoridades municipales informaron que, tras las verificaciones realizadas, se constató que el vehículo carecía de la habilitación provincial obligatoria para el transporte de pasajeros, condición indispensable para la prestación de este tipo de servicios.

    Ante esa situación, se requirió la presencia de efectivos policiales y de la directora del establecimiento educativo involucrado. La responsable de la institución autorizó que los alumnos se comunicaran con sus familias para garantizar un traslado seguro hasta sus domicilios.

    Finalmente, el colectivo fue trasladado al Depósito Municipal de Retenciones, donde permanecerá hasta que el responsable presente la documentación exigida por la normativa vigente. En paralelo, las actuaciones administrativas fueron remitidas al Juzgado de Faltas de Arrecifes, organismo que deberá determinar los pasos a seguir y las eventuales sanciones correspondientes.

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