San Nicolás: Transporte, obras y pedidos de informes, los temas que ingresan al Concejo

En la mañana del jueves se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. La empresa de transporte de pasajeros Vercelli solicitará la “recomposición de las tarifas” del servicio según la polinómica correspondiente. Actualmente el valor del boleto de colectivo en San Nicolás es de $1.795.

La sesión ordinaria que celebrará este jueves el Concejo Deliberante de San Nicolás tendrá una agenda sin debates de alta tensión política, aunque con el ingreso de expedientes que podrían tener impacto en distintos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad. Entre ellos sobresalen el pedido de actualización tarifaria del transporte público, convenios para obras de infraestructura y proyectos impulsados por el Ejecutivo y la oposición.

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Uno de los expedientes que comenzará su recorrido legislativo corresponde a la empresa Vercelli S.A., prestataria del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. La firma solicitó una recomposición de tarifas basada en la fórmula polinómica vigente, mecanismo que permite ajustar periódicamente los costos del servicio.

Desde el ámbito legislativo aclararon que el ingreso de esta iniciativa no implica una modificación inmediata en el valor del boleto. Como ocurre con cualquier expediente, deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de avanzar hacia una eventual definición en el recinto.

Otro de los puntos relevantes de la jornada será el ingreso de dos expedientes enviados por el Departamento Ejecutivo para ratificar convenios suscriptos con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

Los acuerdos están vinculados con una obra en la plaza del barrio Ponce de León y con trabajos de cordón cuneta en el barrio Evita. Aunque los convenios ya fueron firmados entre el Municipio y la Provincia, requieren la aprobación del Concejo Deliberante para completar el proceso administrativo correspondiente.

Además, ingresarán proyectos relacionados con cuestiones patrimoniales. Uno de ellos propone la donación de inmuebles ubicados en el barrio 21 de Septiembre a vecinos del sector, mientras que otro plantea la condonación de deudas vinculadas a propiedades pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate 101 del Ejército Argentino.

Proyectos sociales y pedidos de informes de la oposición

La agenda legislativa también incluye un proyecto de resolución impulsado desde la Comisión de Salud, Infancias, Género y áreas vinculadas a políticas sociales. La iniciativa expresa beneplácito por un proyecto de ley provincial destinado a crear un registro de hogares monoparentales.

Por otra parte, el bloque Fuerza Patria presentará dos proyectos de comunicación dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal. Uno solicita información sobre el funcionamiento del Sanatorio Grupo Oroño Zona Sur, especialmente respecto de la cobertura de guardias médicas. El segundo busca precisiones sobre el denominado proyecto “Parque de Toboganes”.

Como ocurre habitualmente con los expedientes que ingresan durante una sesión ordinaria, todas estas iniciativas serán derivadas a las comisiones correspondientes para su estudio, salvo que el cuerpo decida otorgarles tratamiento sobre tablas. De esta manera, la jornada estará marcada más por el inicio de nuevos debates que por definiciones concretas.