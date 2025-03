En la Región Sanitaria IV habrá un nuevo taller sobre autocultivo y uso terapéutico del cannabis

Ley de Cannabis

Los talleres se comenzaron a realizar ya que la Ley de Cannabis permite que una persona sea usuaria de cannabis si produce su propio aceite o si consigue su aceite a través de una organización civil. “Para cumplir con los requisitos legales y poder garantizar el acceso de las personas a su medicina, el Hospital provee estos talleres dando la oportunidad a las personas de que aprendan a obtener su propio aceite que utilizarán en su tratamiento sin tener que depender de otro o tener que comprarlo todos los meses sino que se pondera la producción”, manifestó Ferrari.

En cada encuentro

Los talleres han ido evolucionando y a partir de la experiencia se produjeron modificaciones en algunas cuestiones relacionadas con el contenido y con la cantidad de clases.

A pedido de la gente se agregó un nuevo encuentro, eran tres y ahora son cuatro que abarcan desde la germinación de la semilla hasta la producción de extractos.

En detalle, la médica entrevistada contó que, en el primer encuentro se abordará la historia de la planta, usos medicinales y marco legales. En el segundo se contarán cuáles son las características de la planta, cuidados y control de pagas desde la perspectiva agroecológica.

El encuentro del 11 de abril será práctico ya que se brindará información sobre la germinación, podas, esquejes, cosecha y curado mientras que, en el último (del 18 de abril) se impartirán enseñanzas sobre la preparación de aceites y cremas.

Marco legal complicado

En los talleres también se habla del marco legal, se explica a la personas sobre los pasos a seguir para poder tener la plantación y así no quedar afuera del Reprocann, situación que, según la entrevistada, “viene complicada a nivel nacional ya que se están poniendo trabas, se limitaron los diagnósticos, hace meses que la página no funciona correctamente, no se pueden cargar las tramitaciones ante el Ministerio de Salud. Mientras tanto, el cannabis no se deja de usar medicinalmente hablando ya que, los pacientes que los venían utilizando no quieren dejar de usarlo porque cambiaron mucho su calidad de vida, y los médicos no dejamos de recetarlo. Creo que los pacientes están desprotegidos y quienes quieren realizar su producción con fines terapéuticos también ya que no pueden terminar de finalizar el trámite”.

En este mismo sentido, la médica aclaró que el Gobierno bonaerense, en noviembre, presentó un programa a través del que se brindó respaldo al uso terapéutico del cannabis. “En este punto anunciaron que crearán un registro provincial de cannabis. Considerando las complejidades que se presenta a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires junto a otras, como Chubut, Misiones, Mendoza que se declararon a favor del uso medicinal de esta planta, anunciaron la creación de un registro provincial pero entendemos que esto lleva tiempo”, informó Ferrari.