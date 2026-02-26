jueves 26 de febrero de 2026
    • Un amplio operativo con cámaras y móviles permitió aprehender a dos menores por romper la vidriera de un local

    Los operadores guiaron en tiempo real a los móviles de Patrulla Urbana y a la Policía, indicando los movimientos y la posible ruta de escape de los sospechosos.

    26 de febrero de 2026 - 13:15
    monitoreo municipal (2)
    monitoreo municipal (3)
    monitoreo municipal (1)
    monitoreo municipal (5)
    monitoreo municipal (4)

    El sistema de monitoreo municipal y móviles de Patrulla Urbana y Policía desplegaron un amplio operativo en la madrugada de este jueves que culminó con la aprehensión de dos adolescentes señalados por dañar la vidriera de una concesionaria de motocicletas en avenida Marcelino Ugarte y Baradero.

    Durante la tarde del miércoles, a partir de las 19:00, se puso en marcha el "Operativo Saturación Comisaría San Nicolás Primera", un procedimiento preventivo de gran alcance que se desarrolló en la zona céntrica y sectores aledaños de la ciudad.

    El operativo policial fue en tres domicilios de personas sospechadas de integrar un clan dedicado a la venta de drogas al menudeo.

    El procedimiento se inició alrededor de las 5:00, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre personas que estaban golpeando un portón en la zona de Ugarte y Ecuador. Minutos después, al arribar al sector, uno de los móviles de Patrulla Urbana constató la rotura de los vidrios del frente de un local de venta de motos ubicado en la intersección de avenida Marcelino Ugarte y Baradero.

    Seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo

    Ante la confirmación del daño en la vidriera, se activó un amplio despliegue coordinado entre los móviles en la vía pública y los operadores del Centro de Monitoreo Municipal. Desde la sala de cámaras comenzaron a relevar las imágenes del sector y de los corredores cercanos, especialmente hacia el viaducto nuevo, las vías del ferrocarril y la zona de Yrigoyen.

    Según informaron fuentes del procedimiento, las cámaras lograron captar a tres individuos desplazándose por avenida Ugarte en dirección a la zona de la Cooperativa. Con esa información, los operadores fueron guiando en tiempo real a los móviles de Patrulla Urbana y a la Policía, indicando los movimientos y la posible ruta de escape de los sospechosos.

    En el operativo intervinieron varios móviles de Patrulla Urbana, entre ellos las unidades 25, 27, 29 y 30, además de un móvil policial de la zona 1.

    Aprehensión tras intentar ocultarse

    Minutos más tarde, cerca de las 6:50, durante un rastrillaje en la zona de La Plata y las vías, personal de Patrulla Urbana que recorría el sector en búsqueda de los sospechosos observó a dos adolescentes cuya vestimenta coincidía con la descripta por las cámaras.

    De acuerdo al parte oficial, ambos ingresaron a una obra en construcción con la aparente intención de ocultarse. Allí se les dio la voz de alto para proceder a su identificación. Poco después arribó un móvil policial a cargo de un sargento, y se coordinó la intervención con la Fiscalía de turno.

    Tras la revisión de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo y las directivas judiciales correspondientes, se dispuso la aprehensión de los dos adolescentes, de 14 y 16 años, quienes fueron trasladados a la dependencia policial competente y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa iniciada por daños.

    Investigación en curso

    La investigación continúa para determinar la participación de un tercer sospechoso que habría sido captado por las cámaras en el momento inicial del hecho y que no fue localizado en el operativo inmediato.

    Desde el Municipio destacaron la articulación entre el sistema de monitoreo y los móviles en la vía pública, lo que permitió detectar el hecho en tiempo real, seguir la fuga y concretar las aprehensiones pocos minutos después del daño en el comercio.

    Las imágenes del procedimiento y del seguimiento realizado por las cámaras fueron incorporadas a la causa como material probatorio.

