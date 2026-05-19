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    • Villa Ramallo: Proponen obras para mejorar la seguridad vial en una esquina crítica

    El Concejo pidió al Ejecutivo evaluar intervenciones urbanas en Bonfiglio y Rivadavia para reducir accidentes y ordenar el tránsito en Villa Ramallo.

    19 de mayo de 2026 - 10:01
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo analizar la factibilidad técnica de distintas propuestas destinadas a mejorar la seguridad vial en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Rivadavia, en Villa Ramallo.

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo analizar la factibilidad técnica de distintas propuestas destinadas a mejorar la seguridad vial en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Rivadavia, en Villa Ramallo.

    El Norte

    La preocupación de los vecinos por la seguridad vial en Villa Ramallo llegó al Concejo Deliberante, que aprobó por unanimidad una minuta de comunicación para que el Departamento Ejecutivo analice distintas obras en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Rivadavia, considerada una de las esquinas más riesgosas de la localidad.

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    Obras para reducir accidentes en Bonfiglio y Rivadavia

    La iniciativa fue elaborada por integrantes de la agrupación La Vecinal, vecinos del sector y un arquitecto, quienes diseñaron propuestas urbanas orientadas a mejorar la circulación vehicular y peatonal. El objetivo central es disminuir la cantidad de accidentes y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esa zona.

    Entre las principales medidas se destaca la construcción de sendas peatonales elevadas, también conocidas como mesetas peatonales. Este tipo de intervención permite reducir la velocidad de los vehículos sin recurrir a lomadas tradicionales y, al mismo tiempo, genera cruces más seguros para los peatones.

    Accesibilidad y mejor visibilidad para conductores y peatones

    Sobre las plataformas elevadas se prevé incorporar rampas accesibles y señalización específica para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Los vecinos remarcaron que la esquina presenta serias dificultades de accesibilidad y escasa visibilidad, lo que complica el tránsito de personas en silla de ruedas o con dificultades motrices.

    Otra de las propuestas incluye la construcción de una dársena que impediría el estacionamiento en sectores estratégicos. Esta medida permitiría ampliar el campo visual de quienes circulan por calle Rivadavia antes de incorporarse o cruzar la avenida Bonfiglio, donde los vehículos suelen desplazarse a alta velocidad.

    El Ejecutivo deberá evaluar la factibilidad técnica del proyecto

    La propuesta también contempla mejoras en la señalización horizontal, demarcación vial y colocación de separadores, elementos que podrían ajustarse según los criterios técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

    En los fundamentos presentados ante el Concejo Deliberante se advirtió que el sector registra un índice de siniestralidad preocupante, producto de la combinación entre intenso tránsito, exceso de velocidad y escasa visibilidad.

    La problemática cobró mayor relevancia tras un accidente fatal ocurrido tiempo atrás, cuando un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una motocicleta mientras intentaba cruzar la avenida con su bicicleta.

    El proyecto fue acompañado por firmas de vecinos y esquemas técnicos descriptivos. Ahora será el Ejecutivo municipal el encargado de analizar la viabilidad de las propuestas y definir si alguna de estas intervenciones puede concretarse para mejorar la seguridad vial en Villa Ramallo.

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