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    • Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para representar al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026

    El Centro de Jubilados y Pensionados Villa Ramallo avanzan con inscripciones y entrenamientos para participar de la competencia deportiva y cultural.

    15 de mayo de 2026 - 15:30
    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para los Juegos Bonaerenses 2026.

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para los Juegos Bonaerenses 2026.

    Ramallo Ciudad

    Con entusiasmo y gran expectativa, los adultos mayores de Villa Ramallo ya comenzaron a organizarse para formar parte de los Juegos Bonaerenses 2026. En el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad se desarrollan las inscripciones y los preparativos para una de las competencias más importantes de la provincia, que cada año convoca a miles de participantes.

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    Los Juegos Bonaerenses representan mucho más que una competencia. Para las personas mayores, constituyen una oportunidad para mantenerse activas, compartir experiencias y fortalecer vínculos con otros participantes de toda la provincia.

    En Villa Ramallo, los preparativos se viven con alegría y compromiso. Los adultos mayores se reúnen para planificar su participación en distintas disciplinas deportivas y culturales, generando espacios de encuentro donde el compañerismo y la recreación ocupan un lugar central.

    Desde el Centro de Jubilados remarcaron que estas actividades permiten estimular tanto la actividad física como el desarrollo intelectual y artístico, favoreciendo una mejor calidad de vida y promoviendo hábitos saludables.

    Adultos mayores de Ramallo se organizan para competir en distintas disciplinas

    La delegación local se prepara para participar en varias categorías, que incluyen propuestas deportivas, juegos de mesa, actividades artísticas y expresiones culturales. Cada disciplina ofrece la posibilidad de mostrar talentos, adquirir nuevas experiencias y compartir momentos inolvidables.

    Los participantes destacan que la preparación para los Juegos Bonaerenses también funciona como un incentivo para mantenerse activos durante todo el año. Las reuniones, entrenamientos y prácticas se convierten en un espacio de socialización que fortalece la autoestima y fomenta la participación comunitaria.

    Además, la competencia permite que los adultos mayores de Ramallo representen con orgullo al distrito, llevando consigo el espíritu de superación y el entusiasmo por seguir aprendiendo y disfrutando.

    Ramallo impulsa el deporte y la cultura para todas las edades

    El acompañamiento a los adultos mayores forma parte de una política sostenida de promoción del deporte, la cultura y la inclusión social. A través de estas iniciativas, el distrito busca generar oportunidades de participación para vecinos de todas las edades.

    Los Juegos Bonaerenses se consolidan así como una herramienta de integración que combina actividad física, recreación y expresión cultural. Para quienes participan, la experiencia va mucho más allá de los resultados: se trata de compartir, crecer y seguir construyendo una comunidad activa.

    En Villa Ramallo, la preparación continúa con gran entusiasmo. Los adultos mayores ya sueñan con representar al distrito y disfrutar de una nueva edición de un certamen que, año tras año, demuestra que la edad no es un límite para seguir participando, aprendiendo y disfrutando.

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