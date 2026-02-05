jueves 05 de febrero de 2026
    • San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

    A cinco años del inicio de la pandemia, artistas de San Pedro impulsan una jornada de memoria colectiva con música, arte y un acto oficial.

    5 de febrero de 2026 - 18:00
    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro.

    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro.

    Al cumplirse cinco años del inicio de la pandemia de COVID-19, San Pedro se prepara para rendir un emotivo homenaje a las víctimas de la crisis sanitaria que marcó a toda una generación. La propuesta combina arte, memoria y reflexión colectiva, con un festival artístico y la inauguración de una placa conmemorativa en un espacio emblemático de la ciudad.

    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial
    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su patrimonio dos medallas y cinco publicidades antiguas, piezas cedidas por vecinos de la ciudad que permiten reconstruir fragmentos de la identidad social y política del partido a finales del siglo XIX y principios del XX.

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    Homenaje a las víctimas del COVID-19 en San Pedro

    La jornada conmemorativa se realizará el próximo 20 de marzo por iniciativa de las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo. El objetivo central es visibilizar el impacto humano, sanitario, social y laboral que dejó la pandemia, transformando el dolor en un ejercicio de memoria colectiva que honre a quienes perdieron la vida.

    Festival artístico y placa conmemorativa en el Vía Crucis

    El acto oficial incluirá el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Anfiteatro del Vía Crucis, una obra realizada con la participación del taller de mosaiquismo de la Dirección de Cultura local. Además, la organización gestiona que el 20 de marzo sea declarado Día de Interés Municipal, para que quede instituido como una fecha permanente de reflexión en el calendario sampedrino.

    Artistas locales y mensaje de memoria colectiva

    El homenaje contará con la participación de reconocidos artistas locales como Sol Altolaguirre, el coro Farabollini, Mirta Mantovani, Juan Cruz Bordoy, Dani Cabrera, Ale Álvarez, Paula Millán, Fabiana Velo, Jorge Sagrera, Carlos Blanco y Vanesa Alfonso. También se sumarán una cantante de Buenos Aires y un tenor lírico de San Nicolás, mientras se aguarda la confirmación de un artista de alcance nacional. Las organizadoras remarcaron que el encuentro busca dejar un mensaje de esperanza y unidad, invitando a la comunidad a valorar el presente y mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están.

    Embed - "Hoy partió una amiga": video de Sofía Alcón y anticipo del Homenaje a las víctimas del COVID

    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial

    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro. video

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis
