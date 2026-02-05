San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro. notisanpedro.info

Al cumplirse cinco años del inicio de la pandemia de COVID-19, San Pedro se prepara para rendir un emotivo homenaje a las víctimas de la crisis sanitaria que marcó a toda una generación. La propuesta combina arte, memoria y reflexión colectiva, con un festival artístico y la inauguración de una placa conmemorativa en un espacio emblemático de la ciudad.

Homenaje a las víctimas del COVID-19 en San Pedro La jornada conmemorativa se realizará el próximo 20 de marzo por iniciativa de las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo. El objetivo central es visibilizar el impacto humano, sanitario, social y laboral que dejó la pandemia, transformando el dolor en un ejercicio de memoria colectiva que honre a quienes perdieron la vida.

Festival artístico y placa conmemorativa en el Vía Crucis El acto oficial incluirá el descubrimiento de una placa conmemorativa en el Anfiteatro del Vía Crucis, una obra realizada con la participación del taller de mosaiquismo de la Dirección de Cultura local. Además, la organización gestiona que el 20 de marzo sea declarado Día de Interés Municipal, para que quede instituido como una fecha permanente de reflexión en el calendario sampedrino.

Artistas locales y mensaje de memoria colectiva El homenaje contará con la participación de reconocidos artistas locales como Sol Altolaguirre, el coro Farabollini, Mirta Mantovani, Juan Cruz Bordoy, Dani Cabrera, Ale Álvarez, Paula Millán, Fabiana Velo, Jorge Sagrera, Carlos Blanco y Vanesa Alfonso. También se sumarán una cantante de Buenos Aires y un tenor lírico de San Nicolás, mientras se aguarda la confirmación de un artista de alcance nacional. Las organizadoras remarcaron que el encuentro busca dejar un mensaje de esperanza y unidad, invitando a la comunidad a valorar el presente y mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están.

Embed - "Hoy partió una amiga": video de Sofía Alcón y anticipo del Homenaje a las víctimas del COVID

