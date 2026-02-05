jueves 05 de febrero de 2026
    • El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    El Museo Paleontológico de San Pedro incorporó nuevas piezas históricas donadas por vecinos, que permiten reconstruir aspectos sociales y educativos.

    5 de febrero de 2026 - 10:06
    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su patrimonio dos medallas y cinco publicidades antiguas, piezas cedidas por vecinos de la ciudad que permiten reconstruir fragmentos de la identidad social y política del partido a finales del siglo XIX y principios del XX.

    

    Museo Paleontológico de San Pedro
    

    

    Museo Paleontológico de San Pedro

    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro continúa ampliando su patrimonio con la incorporación de valiosas piezas cedidas por vecinos de la ciudad, entre ellas medallas conmemorativas y publicidades antiguas, que aportan información clave para comprender procesos sociales, políticos y culturales que marcaron la identidad local entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

    Medallas históricas que reflejan hitos sociales y educativos

    Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra una medalla de 1896 donada por el vecino José Correa, que conmemora la Primera Conscripción del Ejército Argentino. La pieza recuerda el inicio formal de la instrucción militar obligatoria y rinde homenaje a los primeros jóvenes que participaron de ese proceso histórico vinculado a la defensa nacional y la organización del Estado moderno.

    A este aporte se suma una medalla de bronce fechada el 30 de agosto de 1903, cedida por Mauro Rasio, que rememora la realización de la Primera Fiesta del Árbol en San Pedro. El evento fue organizado por el Consejo Escolar local y constituye un antecedente temprano de las políticas educativas y sociales orientadas a la preservación del ambiente. El diseño, que muestra a un joven plantando un árbol, simboliza el compromiso con el futuro y la conciencia ambiental en los albores del siglo XX.

    Publicidades antiguas como testimonio de la vida cotidiana

    El conjunto documental se completa con cinco publicidades históricas entregadas también por José Correa, diseñadas como pequeñas libretas de anotaciones. Estas piezas pertenecen a marcas emblemáticas de la época, como Lucky Strike, Seda Gutermann, Gavilán, La Tecla y Particulares, y ofrecen una mirada singular sobre los hábitos de consumo, las estrategias comerciales y la estética gráfica de aquellos años.

    Este tipo de materiales publicitarios permite reconstruir aspectos cotidianos de la vida social y económica, aportando información valiosa sobre prácticas culturales que formaron parte del entramado urbano y comercial de San Pedro.

    El valor de la colaboración ciudadana para preservar la memoria local

    Desde el Museo Paleontológico de San Pedro destacaron la importancia de la participación de la comunidad en la construcción del archivo histórico, y agradecieron especialmente la generosidad y el compromiso de los vecinos que realizaron las donaciones. Señalaron que cada pieza incorporada contribuye a fortalecer una colección en permanente crecimiento, orientada a preservar y difundir la historia del partido.

    La institución remarcó además que el Archivo de Documentación Histórica cumple un rol fundamental como espacio de consulta e investigación, consolidándose como una herramienta clave para resguardar la memoria colectiva y promover el conocimiento del pasado local a través del aporte ciudadano.

    

    
    Podcast del 5 de febrero de 2026

    

