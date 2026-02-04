miércoles 04 de febrero de 2026
    • San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    El Polo Universitario de San Pedro recibió la apertura de inscripciones para carreras de la Universidad del Este, con atención presencial de lunes a viernes.

    4 de febrero de 2026 - 08:47
    La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP).

    Archivo Cronica de San Pedro

    La Municipalidad de San Pedro anunció que ya se encuentra abierta la inscripción a múltiples carreras de la Universidad del Este, disponibles en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP). Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, para recibir información y realizar el trámite de manera presencial en Salta y Arnaldo, 2° piso.

