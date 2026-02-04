San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP). Archivo Cronica de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro anunció que ya se encuentra abierta la inscripción a múltiples carreras de la Universidad del Este, disponibles en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP). Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, para recibir información y realizar el trámite de manera presencial en Salta y Arnaldo, 2° piso.

Carreras universitarias disponibles en San Pedro Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre una amplia oferta académica. Entre las opciones se encuentran: Abogacía, Licenciatura en Ciencias Políticas, Martillero y Corredor Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Administración Pública, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Publicidad, Relaciones Públicas, Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Diseño Digital, Profesorado Universitario, Licenciatura en Gestión Educativa, Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral, Tecnicatura en Bibliotecología de Instituciones Escolares y Tecnicatura en Seguridad e Higiene.

Inscripción presencial y requisitos El PUSAP funciona de lunes a viernes de 9 a 13 horas, en Salta y Arnaldo, 2° piso. Los interesados deberán presentarse para recibir orientación sobre las carreras y completar el proceso de inscripción. La atención personalizada permite evacuar dudas y ofrecer información detallada sobre planes de estudio, duración de las carreras y requisitos específicos.

Beneficios de estudiar en el Polo Universitario de San Pedro El Polo Universitario ofrece un entorno cercano y accesible para quienes buscan continuar su formación profesional sin salir de la ciudad. Además, los alumnos cuentan con soporte administrativo, espacios de estudio y actividades complementarias que facilitan el desarrollo académico y la inserción laboral en distintas áreas profesionales.

Compartí esta nota en redes sociales:





