miércoles 04 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    Los mellizos del Club Náutico San Pedro entrenan en Tigre con la Selección Argentina Junior, tras destacarse en el Selectivo Nacional.

    4 de febrero de 2026 - 15:24
    Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas.

    Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas.

    notisanpedro.info

    Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración nacional de entrenamiento de la categoría Junior varones, organizada por la Federación Argentina de Canoas. La actividad se desarrolla en la ciudad de Tigre y se extenderá hasta el próximo sábado.

    Lee además
    La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP).

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario
    Premio Consagración, Campedrinos, el dúo de Sergio y Agustín, se alzó con el máximo galardón tras una temporada de gran crecimiento.

    Agustín Fantili de San Pedro y la consagración de los Campedrinos en Cosquín 2026

    Convocatoria nacional tras una temporada destacada

    La citación de los mellizos Sosa Velásquez se apoya en el sólido rendimiento que ambos deportistas demostraron a lo largo de la temporada 2025. Sus actuaciones consistentes y competitivas les permitieron acceder a esta instancia de elite, reservada únicamente para los mejores palistas juveniles del país.

    El punto determinante fue su participación en el Selectivo Nacional disputado en la ciudad bonaerense de General Villegas, donde lograron resultados sobresalientes frente a competidores de distintas provincias. Ese desempeño no solo ratificó su proyección deportiva, sino que también los posicionó dentro del radar permanente de la Federación Argentina de Canoas.

    Entrenamientos intensivos en Tigre con la Selección Argentina

    La concentración se lleva adelante bajo la supervisión técnica del entrenador nacional Carlos Bustos, quien encabeza un programa de trabajo enfocado en el desarrollo integral de los palistas. Durante estas jornadas, los atletas son sometidos a evaluaciones físicas, técnicas y tácticas, con entrenamientos en agua y sesiones complementarias fuera del río.

    El cronograma incluye controles de rendimiento, análisis de técnica individual y pruebas específicas que permiten medir la evolución de cada deportista. El objetivo es contar con información precisa para definir el nivel competitivo de los palistas que integran esta camada juvenil.

    El sueño de representar al país en competencias internacionales

    El propósito central de esta concentración es avanzar en la conformación del equipo masculino que representará a la Argentina en las próximas competencias internacionales del calendario oficial. En particular, el cuerpo técnico evalúa a los palistas de segundo año de la categoría Junior, considerados clave para el futuro inmediato del seleccionado.

    Para Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, esta experiencia representa un paso fundamental en su carrera deportiva. Además de sumar roce de alto nivel, la convocatoria confirma el crecimiento del canotaje del Club Náutico San Pedro y refuerza la presencia de la institución en el ámbito nacional, con dos atletas que aspiran a vestir la camiseta argentina en el corto plazo.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Agustín Fantili de San Pedro y la consagración de los Campedrinos en Cosquín 2026

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense

    San Pedro: Comerciantes Unidos se desmarca de la marcha por seguridad

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

    San Pedro: Campaña solidaria de útiles escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial con información para viajeros

    Copa Federación: Club Belgrano de San Nicolás visita a Agricultores en Gobernador Castro

    San Pedro: Música en el río y Granaderos lideran la agenda gratuita del fin de semana

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP).

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El fiscal Francisco Furnari requirió que el caso de las estafas piramidales en Pergamino llegue con celeridad a juicio oral.

    Avanza la causa por estafas piramidales: el Fiscal Furnari solicita juicio oral urgente con doce denunciantes

    Por Alfonso Godoy
    El Municipio de San Nicolás avanza en un nuevo proyecto estratégico de infraestructura para la ciudad: la creación de la Avenida del Río, un nuevo trayecto que unirá la Costanera Alta y el Paseo Costanero.

    San Nicolás avanza con la construcción de la Avenida del Río

    Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas.

    San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    La salida de Federico Díaz se oficializó este miércoles, en un contexto deportivo adverso.

    Pergamino Básquet anunció el final del ciclo de Federico Díaz

    Se oficializó la fecha del Campeonato Regional de Rally en Ramallo y de esta manera quedó confirmado el calendario 2026 de esta competencia. 

    Ramallo será la primera sede del Campeonato Regional de Rally 2026