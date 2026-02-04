San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velasquez, representantes del Club Náutico San Pedro, participan esta semana de la primera concentración de entrenamiento de la categoría Junior varones, convocada por la Federación Argentina de Canoas.

Los palistas Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, representantes del Club Náutico San Pedro , participan esta semana de la primera concentración nacional de entrenamiento de la categoría Junior varones, organizada por la Federación Argentina de Canoas. La actividad se desarrolla en la ciudad de Tigre y se extenderá hasta el próximo sábado.

La citación de los mellizos Sosa Velásquez se apoya en el sólido rendimiento que ambos deportistas demostraron a lo largo de la temporada 2025. Sus actuaciones consistentes y competitivas les permitieron acceder a esta instancia de elite, reservada únicamente para los mejores palistas juveniles del país.

El punto determinante fue su participación en el Selectivo Nacional disputado en la ciudad bonaerense de General Villegas, donde lograron resultados sobresalientes frente a competidores de distintas provincias. Ese desempeño no solo ratificó su proyección deportiva, sino que también los posicionó dentro del radar permanente de la Federación Argentina de Canoas.

La concentración se lleva adelante bajo la supervisión técnica del entrenador nacional Carlos Bustos, quien encabeza un programa de trabajo enfocado en el desarrollo integral de los palistas. Durante estas jornadas, los atletas son sometidos a evaluaciones físicas, técnicas y tácticas, con entrenamientos en agua y sesiones complementarias fuera del río.

El cronograma incluye controles de rendimiento, análisis de técnica individual y pruebas específicas que permiten medir la evolución de cada deportista. El objetivo es contar con información precisa para definir el nivel competitivo de los palistas que integran esta camada juvenil.

El sueño de representar al país en competencias internacionales

El propósito central de esta concentración es avanzar en la conformación del equipo masculino que representará a la Argentina en las próximas competencias internacionales del calendario oficial. En particular, el cuerpo técnico evalúa a los palistas de segundo año de la categoría Junior, considerados clave para el futuro inmediato del seleccionado.

Para Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez, esta experiencia representa un paso fundamental en su carrera deportiva. Además de sumar roce de alto nivel, la convocatoria confirma el crecimiento del canotaje del Club Náutico San Pedro y refuerza la presencia de la institución en el ámbito nacional, con dos atletas que aspiran a vestir la camiseta argentina en el corto plazo.