El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro manifestó su profunda preocupación por una nueva escalada de robos y hechos de violencia en la zona urbana. Desde la entidad advirtieron que la reiteración de estos episodios exige sostener el reclamo social y mantener la inseguridad como una prioridad en la agenda pública local.
Inseguridad en San Pedro: el reclamo del sector comercial
Desde la Comisión Directiva del CCIT señalaron que la problemática de la inseguridad no admite distracciones y requiere un compromiso permanente de las autoridades políticas en todos sus niveles. Si bien reconocieron que aún falta infraestructura adecuada, remarcaron que la situación actual demanda respuestas urgentes y sostenidas.
El rol del Estado, las fuerzas de seguridad y los vecinos
La entidad subrayó la necesidad de fortalecer y respaldar a las fuerzas de seguridad, al tiempo que destacó la importancia del trabajo en red con los vecinos. En ese sentido, remarcaron que las denuncias y el uso de herramientas de seguimiento resultan claves para combatir el delito de manera más efectiva.
Articulación judicial para respuestas duraderas
Desde el Centro de Comercio insistieron en la necesidad de una articulación efectiva con el Poder Judicial, al que consideraron un actor central para garantizar que las acciones policiales tengan resultados duraderos. Además, expresaron su solidaridad con las familias afectadas y reafirmaron su predisposición a participar en reuniones constructivas por mayor seguridad.