jueves 05 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial

    El CCIT de San Pedro expresó su alarma por el aumento de robos y hechos violentos en la ciudad y reclamó mayor compromiso del Estado.

    5 de febrero de 2026 - 14:17
    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro

    El Centro de Comercio e Industria de San Pedro manifestó su profunda preocupación por una nueva escalada de robos y hechos de violencia en la zona urbana. Desde la entidad advirtieron que la reiteración de estos episodios exige sostener el reclamo social y mantener la inseguridad como una prioridad en la agenda pública local.

    Lee además
    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su patrimonio dos medallas y cinco publicidades antiguas, piezas cedidas por vecinos de la ciudad que permiten reconstruir fragmentos de la identidad social y política del partido a finales del siglo XIX y principios del XX.

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental
    La organización de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción ratificó la programación oficial para su vigésima sexta edición, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro.

    Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

    Inseguridad en San Pedro: el reclamo del sector comercial

    Desde la Comisión Directiva del CCIT señalaron que la problemática de la inseguridad no admite distracciones y requiere un compromiso permanente de las autoridades políticas en todos sus niveles. Si bien reconocieron que aún falta infraestructura adecuada, remarcaron que la situación actual demanda respuestas urgentes y sostenidas.

    El rol del Estado, las fuerzas de seguridad y los vecinos

    La entidad subrayó la necesidad de fortalecer y respaldar a las fuerzas de seguridad, al tiempo que destacó la importancia del trabajo en red con los vecinos. En ese sentido, remarcaron que las denuncias y el uso de herramientas de seguimiento resultan claves para combatir el delito de manera más efectiva.

    Articulación judicial para respuestas duraderas

    Desde el Centro de Comercio insistieron en la necesidad de una articulación efectiva con el Poder Judicial, al que consideraron un actor central para garantizar que las acciones policiales tengan resultados duraderos. Además, expresaron su solidaridad con las familias afectadas y reafirmaron su predisposición a participar en reuniones constructivas por mayor seguridad.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

    San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Agustín Fantili de San Pedro y la consagración de los Campedrinos en Cosquín 2026

    Inta de San Pedro arrojó que enero fue el mes más seco jamás registrado en el norte bonaerense

    San Pedro: Comerciantes Unidos se desmarca de la marcha por seguridad

    San Pedro: Arte que une, Mariana Maroli y GrupArte donaron un mural al Club de Pescadores

    San Pedro: Una joven de 18 años está en terapia intensiva tras un grave accidente en la ruta 191

    San Pedro: Campaña solidaria de útiles escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro incorporó a su patrimonio dos medallas y cinco publicidades antiguas, piezas cedidas por vecinos de la ciudad que permiten reconstruir fragmentos de la identidad social y política del partido a finales del siglo XIX y principios del XX.

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Comisión Directiva del Centro de Comercio e Industria (CCIT) manifestó su profunda preocupación ante una nueva escalada de robos en la zona urbana y diversos hechos de violencia registrados en distintos sectores del partido.

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial
    Día Mundial contra el Cáncer. Si bien la exposición al sol aumenta durante el verano, los cuidados deben permanecer todo el año.
    Salud y bienestar

    Verano y exposición al sol: en el Día Mundial contra el Cáncer, consejos y prevención

    Un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires  establece el límite de acceso a las redes sociales en los 13 años. 

    Redes sociales y adolescentes: en Provincia quieren avanzar con una prohibición más dura que en Europa

    Ariel Chaco Andrada es el líder, voz y guitarrista de La Callejera, un reconocido grupo de folklore argentino con más de 20 años de trayectoria.
    Cultura y espectáculos

    Peyrano vuelve a cantar: este sábado se celebra la 30ª edición del festival popular

    Carnaval de Lincoln 2026. Los desfiles comenzarán cada noche a las 21:30 y se extenderán por aproximadamente cuatro horas.
    Entretenimiento

    Lincoln ya palpita su Carnaval Artesanal 2026: seis noches de brillo, música y tradición popular