sábado 24 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    La Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado, anunció que el certamen daría comienzo en la primera mitad del año.

    24 de enero de 2026 - 13:07
    Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

    Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

    LA OPINION

    Las Asociaciones de Básquetbol de Junín, Chivilcoy y Pergamino habían anunciado la disputa del Torneo Regional de Clubes 2026 como una iniciativa para mejorar las competencias locales y el desarrollo de los jugadores. Cuando llevaron la propuesta a la Federación, la tomó, pero pasó a ser la organizadora del certamen realizando modificaciones.

    Lee además
    El canadiense Emanual Shepherd lidera un ataque de Pergamino en la derrota ante Ciclista.

    Pergamino Básquet no pudo con Ciclista en su regreso al "Dorado Merlo"
    El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco. 

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero

    El campeonato se denominará Liga Provincial FBB 2026

    La Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires a través de un comunicado anunció que la Liga Provincial de Clubes daría comienzo en la primera mitad del año, y que los equipos que disputen la Liga Federal se sumarían en la fase final.

    El campeonato se jugaría por subzonas. En la Zona Norte 1 jugarían los clubes de Trenque Lauquen, Villegas, Pehuajó y Carlos Casares; en la Norte 2 los de Chivilcoy, Mercedes, Junín y Chacabuco; en la Norte 3 los de Pergamino, San Nicolás, Villa Ramallo y Villa Constitución, y la Zona Norte 4 estaría conformada con equipos de Zárate, Campana, San Pedro, La Plata y Esteban Echeverría.

    En la Zona Sur también habría subzonas, que en este caso serían tres. La Sur 1 la integrarían Bahía Blanca, Punta Alta, Río Colorado y Monte Hermoso; la Sur 2: Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Orense y Olavarría; y Sur 3: Necochea, Tandil, Mar del Plata y el Partido de la Costa. Pero la misma Federación aclaró que unificaría los grupos si es que no son muchos los inscriptos.

    Formato de juego

    En cuanto a la forma de disputa del torneo, cada Zona o Subzonas, tendrían el formato de todos contra todos, ida y vuelta. Las mismas tendrán que estar conformadas con un mínimo de 4 equipos y un máximo de 6. Esta fase determinará a los 8 mejores equipos de la Zona Norte y los 8 mejores de la Zona Sur. Pero el formato se terminará de conformar de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos.

    Pre inscripciones e inscripción definitiva

    Las pre inscripciones para dicho torneo finalizarán el 27 de febrero, sin costo, vía mail. El 9 de marzo habrá una reunión virtual con todos los clubes pre inscriptos y allí se irán definiendo cuestiones referentes al campeonato.

    En cuanto a la fecha estipulada para la inscripción definitiva será el 9 de marzo y tendrá un costo de $2.000.000. Pero las instituciones que se inscriban en la Liga Provincial Formativa tendrán una bonificación del 50%.

    Las instituciones que participan de la Liga Federal 2026 se sumarán en la Liga Provincial en la etapa final y el costo de inscripción para ellas se determinará próximamente.

    Reunión en la Asociación Pergaminense de Básquet

    El próximo martes se llevará a cabo una reunión en la Asociación Pergaminense de Básquet donde se comenzará a diagramar la fecha de inicio y forma de juego del campeonato 2026. Luego se invitará a los clubes en general para que cada uno acerque su propuesta y mediante votación se decidirá cómo será la temporada 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet no pudo con Ciclista en su regreso al "Dorado Merlo"

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero

    Pergamino Básquet recibe el sábado a Racing por la Liga Argentina

    Fedenor confirmó el calendario del automovilismo zonal para este año

    Douglas sumó a Jonatan Palacio y renovó Agustín Pezzi

    La amenaza de Trump sobre Groenlandia enciende alarmas en el fútbol europeo y abre la puerta a un boicot

    Helena Arbeleche fue convocada a la Selección Argentina de Natación

    La Escuela Municipal de Atletismo se encuentra en pleno crecimiento

    Pergamino dijo presente en el Triatlón Internacional de La Paz

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco. 

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco. 

    El Torneo 6 Ligas de Fútbol comenzará el 12 de febrero
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado.

    Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    Sábado 24 de enero - Versión PDF