El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

Los equipos de básquet de nuestra ciudad ya iniciaron la pretemporada, como el caso de Argentino que se prepara para defender el tricampeonato.

Las Asociaciones de Básquetbol de Junín, Chivilcoy y Pergamino habían anunciado la disputa del Torneo Regional de Clubes 2026 como una iniciativa para mejorar las competencias locales y el desarrollo de los jugadores. Cuando llevaron la propuesta a la Federación, la tomó, pero pasó a ser la organizadora del certamen realizando modificaciones.

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires a través de un comunicado anunció que la Liga Provincial de Clubes daría comienzo en la primera mitad del año, y que los equipos que disputen la Liga Federal se sumarían en la fase final.

El campeonato se jugaría por subzonas. En la Zona Norte 1 jugarían los clubes de Trenque Lauquen, Villegas, Pehuajó y Carlos Casares; en la Norte 2 los de Chivilcoy, Mercedes, Junín y Chacabuco; en la Norte 3 los de Pergamino, San Nicolás, Villa Ramallo y Villa Constitución, y la Zona Norte 4 estaría conformada con equipos de Zárate, Campana, San Pedro, La Plata y Esteban Echeverría.

En la Zona Sur también habría subzonas, que en este caso serían tres. La Sur 1 la integrarían Bahía Blanca, Punta Alta, Río Colorado y Monte Hermoso; la Sur 2: Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Orense y Olavarría; y Sur 3: Necochea, Tandil, Mar del Plata y el Partido de la Costa. Pero la misma Federación aclaró que unificaría los grupos si es que no son muchos los inscriptos.

Formato de juego

En cuanto a la forma de disputa del torneo, cada Zona o Subzonas, tendrían el formato de todos contra todos, ida y vuelta. Las mismas tendrán que estar conformadas con un mínimo de 4 equipos y un máximo de 6. Esta fase determinará a los 8 mejores equipos de la Zona Norte y los 8 mejores de la Zona Sur. Pero el formato se terminará de conformar de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos.

Pre inscripciones e inscripción definitiva

Las pre inscripciones para dicho torneo finalizarán el 27 de febrero, sin costo, vía mail. El 9 de marzo habrá una reunión virtual con todos los clubes pre inscriptos y allí se irán definiendo cuestiones referentes al campeonato.

En cuanto a la fecha estipulada para la inscripción definitiva será el 9 de marzo y tendrá un costo de $2.000.000. Pero las instituciones que se inscriban en la Liga Provincial Formativa tendrán una bonificación del 50%.

Las instituciones que participan de la Liga Federal 2026 se sumarán en la Liga Provincial en la etapa final y el costo de inscripción para ellas se determinará próximamente.

Reunión en la Asociación Pergaminense de Básquet

El próximo martes se llevará a cabo una reunión en la Asociación Pergaminense de Básquet donde se comenzará a diagramar la fecha de inicio y forma de juego del campeonato 2026. Luego se invitará a los clubes en general para que cada uno acerque su propuesta y mediante votación se decidirá cómo será la temporada 2026.