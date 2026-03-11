jueves 12 de marzo de 2026
    • Básquetbol en San Nicolás: Somisa A y La Emilia protagonizan la inauguración oficial del torneo de Primera

    El acto inaugural del torneo de Primera de San Nicolás será hoy en el Socios Fundadores con Somisa A frente a La Emilia.

    11 de marzo de 2026 - 14:00
    Si bien ya se disputaron dos partidos de la jornada inicial el viernes, a inauguración oficial de la competencia se realizará hoy en el “Socios Fundadores”, en donde el tricampeón vigente, Somisa A, recibirá a La Emilia.

    El Norte

    El torneo de Primera División masculina de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás tendrá este miércoles su inauguración oficial en el estadio “Socios Fundadores”. Allí, desde las 21.15, el tricampeón vigente Somisa A recibirá a La Emilia en el marco de la primera fecha de una competencia que promete alto nivel.

    Somisa A defiende el título ante La Emilia

    El equipo somisero iniciará la defensa del tricampeonato con un plantel amplio y de jerarquía, integrado en gran parte por los mismos jugadores que compiten en la Liga Federal. La posibilidad de contar con sus ocho jugadores Mayores le permitirá al entrenador disponer de una rotación extensa para el debut.

    La Emilia, por su parte, mantuvo la base del plantel de la temporada 2025 y sumó varias incorporaciones. Continúan Leo Lete, Bruno Voltatorni, Renzo Fazeuilhe, Maximiliano Valentini y Ciro Figueroa, mientras que regresó tras una lesión Álvaro Domínguez. También volvió a la actividad Guido Domínguez y se incorporaron Santiago Viale y Matías Santi, además de los Sub-21 Genaro Calviello y Mateo Campomar. El plantel dirigido por Guillermo Parnisari se completa con jóvenes valores surgidos del club.

    Regatas A y Belgrano también debutan como candidatos

    La jornada inaugural se completará con otros dos encuentros que tendrán como protagonistas a dos de los equipos señalados como aspirantes al título.

    Regatas A recibirá desde las 20.00 a Riberas. El conjunto regatense contará con su base del Federal y podrá incluir a Nicolás Lemme y Domingo Felicetti. Del lado visitante, dirigido por Martín Blanco, se sumaron Gonzalo Galíndez y Álvaro Gutiérrez, además de varias incorporaciones del ámbito local como Joaquín Filanti Aseff, Agustín Marc, Alejo Valdez, Facundo Podestá y Nicolás Fenley.

    En tanto, Belgrano hará su estreno desde las 21.30 en el estadio “Fortunato Bonelli” frente a Regatas B. El equipo rojo contará con Federico Pascual, Román Araudo, Juan Viale, Renzo Belli y Mateo Fortunato, quienes se suman a la estructura que compite en la Liga Federal. El elenco visitante, dirigido por Gastón Petrella, combinará experiencia y juventud con jugadores como Rodrigo Noguera, Martín Ríos y Jerónimo Ingrata.

    Resultados iniciales y programación de la segunda fecha

    El campeonato comenzó el viernes con dos triunfos visitantes. En San Nicolás, Defensores venció a Somisa B por 83 a 56 con destacadas actuaciones de Agustín Porta y Dignani, ambos con 17 puntos. En Villa Ramallo, Sacachispas superó a Los Andes por 79 a 76 en un encuentro muy parejo.

    Automóvil Club tuvo fecha libre y volverá a la categoría tras trece años este viernes, cuando visite a Belgrano desde las 21.30 en el inicio de la segunda jornada. Ese mismo día, Sacachispas y Riberas animarán el clásico de Villa Constitución.

    El resto de la segunda fecha continuará el lunes con Regatas A frente a La Emilia, mientras que el miércoles se enfrentarán Somisa A ante Regatas B y Los Andes contra Somisa B. En esta oportunidad quedará libre Defensores.

