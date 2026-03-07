Argentino inauguró un nuevo gimnasio pensado para el desarrollo del vóleibol

El Club Argentino vivió este sábado una jornada especial con la inauguración del nuevo gimnasio cubierto “20 de Septiembre” , una obra largamente esperada que se concretó en el campo de deportes del Blanco y que estará destinada principalmente al desarrollo del voleibol, una de las disciplinas con mayor crecimiento dentro de la institución.

La apertura del flamante espacio se realizó en el marco de un torneo de vóleibol Sub 12 , tanto femenino como masculino, pensado especialmente para que las categorías formativas fueran protagonistas del estreno. De esta manera, el club combinó la celebración institucional con la actividad deportiva, en una jornada que reunió a familias, dirigentes, entrenadores y jugadores.

El nuevo gimnasio representa un paso importante en materia de infraestructura para Argentino, ya que permitirá ampliar la capacidad de entrenamientos y competencias, acompañando el crecimiento sostenido que el vóley viene experimentando en los últimos años.

El presidente de Argentino, Mariano Quintana , destacó el significado que tiene la obra para la institución. “La verdad que es un día histórico para el club y para la disciplina. Es un trabajo de muchos años que se coronó ahora. Se ha trabajado hasta cualquier hora; el jueves a las 11 de la noche todavía estaban los chicos de vóley ultimando detalles . La gente está muy contenta, muy orgullosa y con muchas ganas”, expresó en el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 .

El dirigente explicó que el proyecto tiene una larga gestación. “Esta obra se inició hace aproximadamente 10 años con comisiones anteriores que comenzaron con la compra de la estructura. Cuando nosotros asumimos hace unos siete años y medio -con José Luis Levato como presidente- vimos que el vóley tenía un crecimiento muy grande y necesitaba un nuevo espacio. Si no seguís agrandando los espacios te limitás y la proyección que se veía en la disciplina era para seguir creciendo”, señaló.

Quintana también destacó la emoción que genera ver concretado el proyecto: “Tener este gimnasio es algo soñado. A veces nos paramos adentro y pensamos que hace unos años era solo una idea y hoy lo tenemos al lado del otro gimnasio”.

Inauguración Argentino

El semillero como protagonista

Para darle un marco especial a la inauguración, el club decidió organizar un torneo de categoría Sub 12, la base del desarrollo del vóley. El coordinador de la disciplina, Pablo Baroni, explicó que la elección no fue casual. “Teníamos que buscar algo para darle un marco a la inauguración y elegimos un torneo Sub 12 porque son la base del vóley del club. El torneo comenzó a la mañana y a las 13 hicimos un corte para realizar formalmente la inauguración del gimnasio”, comentó.

Baroni remarcó que el crecimiento de la actividad fue uno de los principales motivos que impulsó la obra. “El año pasado presentamos 26 equipos compitiendo en la liga local. Si trasladás eso a horarios de entrenamiento y partidos, era imposible seguir creciendo sin más espacio. Ahora vamos a estar mucho más cómodos y podremos ofrecer un mejor servicio”, explicó.

Actualmente el vóley de Argentino cuenta con alrededor de 350 jugadores, una cifra que incluso podría aumentar en los próximos meses. “Este año ya se anotaron muchas nenas nuevas, así que no sería raro que lleguemos a los 400”, agregó.

Un club con infraestructura única

Con el nuevo gimnasio, Argentino contará con una infraestructura de voleibol poco habitual incluso a nivel nacional. Baroni destacó que el club tendrá múltiples canchas disponibles, algo que marca el crecimiento institucional. “Hoy podemos decir que vamos a tener seis canchas de vóley en espacios continuos y otra más en Rivadavia. Para un club de una ciudad como la nuestra es algo impresionante”, explicó.

Durante la semana, el nuevo gimnasio estará organizado con tres canchas de entrenamiento transversales, mientras que el espacio central podrá utilizarse como cancha principal para torneos o finales importantes. Además, el gimnasio “Luis Cabrera” incorporará un piso plástico nuevo, lo que permitirá mejorar aún más las condiciones para entrenamientos y competencias.

“Para mí, que vengo desde los inicios del vóley del club hace casi 25 años, ver esto es un sueño cumplido. Pensar en los lugares donde entrenábamos antes y ver hoy este espacio es como tocar el cielo con las manos”, confesó Baroni.

Quintana-Baroni Mariano Quintana, presidente del Club Argentino, y Pablo Baroni, coordinador de vóley del Blanco. LA OPINION

El sentido de pertenencia

Más allá de la obra en sí, dirigentes y entrenadores coincidieron en destacar el compromiso de la comunidad del club, que participó activamente en los trabajos finales. Baroni recordó una imagen que sintetiza ese espíritu: “El martes a la noche éramos entre 90 y 100 personas colocando el piso del gimnasio, desde nenas de mini vóley hasta padres, jugadoras de Primera, profesores y colaboradores. Ver a todos trabajando juntos le da un valor adicional a este espacio”.

“Toni” Quintana también resaltó el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a la institución. “Argentino tiene algo especial. Muchos de los chicos que hoy son profesores empezaron de muy chicos en el club. Ese amor por el club se transmite y hace que la gente siga estando”, afirmó.

Un espacio para seguir creciendo

La inauguración del gimnasio “20 de Septiembre” marca un nuevo capítulo en la historia deportiva del Club Argentino. Con casi 950 socios y un fuerte desarrollo en disciplinas como voleibol, básquetbol y fútbol, la institución continúa apostando al crecimiento del deporte y al trabajo con las categorías formativas.

En ese camino, el nuevo espacio no solo permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, sino también sostener el crecimiento de un semillero que sigue alimentando a todas las categorías del club.

La jornada de este sábado, con el entusiasmo de los chicos y el acompañamiento de las familias, dejó en claro que el nuevo gimnasio no es solo una obra de infraestructura: es también el resultado de años de trabajo colectivo y del fuerte vínculo que une a la comunidad de Argentino con su club.