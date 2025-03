El Torneo Femenino llevará el nombre de Laurina Oliveros

En este 2025 serán 10 elencos, con la incorporación de San Martín de Pérez Millán, donde jugarán todos contra todos a una rueda. Los 8 mejores de la tabla clasificarán a cuartos de final.

En esa instancia, se cruzarán 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5, a dos partidos. Los ganadores avanzarán a semifinales, bajo la misma modalidad.

La final será a un solo encuentro y podría jugarse en el estadio San Nicolás. La jornada inaugural se jugarán en las canchas de Paraná y Somisa, con el siguiente detalle.

Programación

En cancha de Somisa

Sábado18.00: Social vs Somisa

20.00: Fútbol San Nicolás vs El Fortín

En cancha de Paraná

Domingo 14.30: 12 de Octubre vs Matienzo

16.30: Regatas vs General San Martín

18.30: Los Andes vs Paraná