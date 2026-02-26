jueves 26 de febrero de 2026
    • Educación y empleo: Baradero suma una diplomatura en logística orientada al desarrollo productivo

    El Centro Universitario Baradero lanzó una diplomatura orientada a la logística y la cadena de suministro.

    26 de febrero de 2026 - 11:02
    El Centro Universitario Baradero, en articulación con la&nbsp;Universidad Nacional de General Sarmiento&nbsp;y con el acompañamiento del Municipio de Baradero, informa a la comunidad el&nbsp;lanzamiento de la Diplomatura básica en Logística, una nueva propuesta de formación orientada al desarrollo profesional y productivo de la región.

    El Centro Universitario Baradero, en articulación con la Universidad Nacional de General Sarmiento y con el acompañamiento del Municipio de Baradero, informa a la comunidad el lanzamiento de la Diplomatura básica en Logística, una nueva propuesta de formación orientada al desarrollo profesional y productivo de la región.

    El Centro Universitario Baradero anunció la incorporación de una nueva propuesta académica destinada a fortalecer la formación profesional en la región. Se trata de la Diplomatura básica en Logística, una iniciativa desarrollada junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento y con el acompañamiento del Municipio local.

    Formación en logística con enfoque regional

    La nueva diplomatura surge como respuesta a la creciente demanda de perfiles capacitados en logística y gestión de la cadena de suministro, un sector clave para el desarrollo productivo y comercial. La propuesta apunta a brindar herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad y acompañar el crecimiento económico regional.

    El programa tendrá una duración de dos cuatrimestres y se dictará en modalidad presencial, con inicio previsto para abril de 2026. Las clases se desarrollarán los viernes de 18 a 21 horas en las instalaciones del Centro Universitario Baradero, facilitando el acceso tanto a estudiantes como a trabajadores que buscan capacitarse sin interferir con sus actividades laborales.

    A quién está dirigida la diplomatura

    La formación está destinada a un público amplio interesado en adquirir conocimientos en el área logística. Podrán inscribirse egresados del nivel secundario, estudiantes que cursen el último año de secundaria orientada, técnica o agraria, así como trabajadoras y trabajadores vinculados al sector que deseen actualizar o fortalecer sus competencias profesionales.

    El perfil del egresado contempla la formación de profesionales capaces de comprender y gestionar procesos logísticos, optimizar recursos, resolver problemáticas operativas y desempeñarse en equipos multidisciplinarios. De esta manera, la diplomatura busca generar capacidades aplicables tanto en empresas privadas como en organizaciones productivas y de servicios.

    Prácticas profesionales e inscripción abierta

    Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la incorporación de prácticas profesionales, que permitirán a los estudiantes vincular los contenidos teóricos con experiencias reales en el ámbito laboral. Este enfoque apunta a mejorar las oportunidades de inserción profesional y a fortalecer la relación entre el sistema educativo y el sector productivo.

    La presentación oficial de la diplomatura se realizará el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas en el Centro Universitario Baradero. La actividad será abierta al público y permitirá conocer en detalle el plan de estudios, la modalidad de cursada y las posibilidades laborales que ofrece la formación.

    La inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de marzo y se realiza de manera online a través del siguiente formulario:

    https://forms.gle/qauRyieSKDSmPaRf9

    Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía correo electrónico a [email protected].

