El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

“Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero

La Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero , bajo la dirección de Daniela Peruzzi y Mauro Goitea , tendrá una destacada participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín . La institución se presentará este lunes 26 en el escenario mayor como parte del espectáculo que brindará el folklorista local Cristian Capurelli , y volverá a decir presente el viernes 30 acompañando a la reconocida artista Natalia Pastorutti, quien celebrará sus 30 años de carrera.

“Estamos muy contentos de esta nueva convocatoria de poder estar en el escenario de los sueños, esto significa que el año pasado estuvimos a la altura por eso está nueva oportunidad”, comentó Mauro Goitea en contacto con LA OPINION.

Recordemos que el año pasado El Resero piso el escenario el 31 de enero, cuando acompañó la presentación de la folklorista Natalia Pastorutti. Posteriormente, el grupo se presentó en la Cacharpaya junto al cantautor y guitarrista local Cristian Capurelli.

El profesor remarcó la importancia que tiene esta experiencia para la institución: “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”.

El Resero: 32 años de historia

El Resero comienza a transitar sus 32 años de carrera, consolidándose como un espacio de formación y difusión del folklore. “Que lleguen estás oportunidades lo sentimos como un caricia al alma”, sostuvo Goitea, quien además detalló que de esos 32 años de historia, la escuela desarrolló seis años de actividad en Manuel Ocampo y 26 años en Pergamino, donde funciona en calle 3 de Febrero 1111, en el salón continuo al viejo Club Rivadavia.

En ese recorrido, el acompañamiento de alumnos y familias ha sido fundamental. “Queremos agradecer el esfuerzo de cada uno de los bailarines y sus familias que realizan para poder estar representando a Pergamino de la mejor manera”.

Finalmente, Goitea hizo extensivo su agradecimiento a LA OPINION: “que desde siempre nos acompaña en cada paso que vamos dando. Para nosotros es muy importante su acompañamiento. Bailamos por y para Pergamino”, concluyó.