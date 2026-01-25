domingo 25 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    La Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero será parte del Festival junto a Cristian Capurelli y Natalia Pastorutti, reafirmando su trayectoria y su compromiso con la cultura pergaminense.

    Por Néstor Suárez
    25 de enero de 2026 - 08:00
    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero

    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero

    EL RESERO

    La Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero, bajo la dirección de Daniela Peruzzi y Mauro Goitea, tendrá una destacada participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La institución se presentará este lunes 26 en el escenario mayor como parte del espectáculo que brindará el folklorista local Cristian Capurelli, y volverá a decir presente el viernes 30 acompañando a la reconocida artista Natalia Pastorutti, quien celebrará sus 30 años de carrera.

    Lee además
    Cristian Capurelli sobre su presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: “Lo tomo como algo que he sembrado hace muchos años y como un reconocimiento a mi carrera”.
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    “Estamos muy contentos de esta nueva convocatoria de poder estar en el escenario de los sueños, esto significa que el año pasado estuvimos a la altura por eso está nueva oportunidad”, comentó Mauro Goitea en contacto con LA OPINION.

    Recordemos que el año pasado El Resero piso el escenario el 31 de enero, cuando acompañó la presentación de la folklorista Natalia Pastorutti. Posteriormente, el grupo se presentó en la Cacharpaya junto al cantautor y guitarrista local Cristian Capurelli.

    El profesor remarcó la importancia que tiene esta experiencia para la institución: “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”.

    El Resero: 32 años de historia

    El Resero comienza a transitar sus 32 años de carrera, consolidándose como un espacio de formación y difusión del folklore. “Que lleguen estás oportunidades lo sentimos como un caricia al alma”, sostuvo Goitea, quien además detalló que de esos 32 años de historia, la escuela desarrolló seis años de actividad en Manuel Ocampo y 26 años en Pergamino, donde funciona en calle 3 de Febrero 1111, en el salón continuo al viejo Club Rivadavia.

    En ese recorrido, el acompañamiento de alumnos y familias ha sido fundamental. “Queremos agradecer el esfuerzo de cada uno de los bailarines y sus familias que realizan para poder estar representando a Pergamino de la mejor manera”.

    Finalmente, Goitea hizo extensivo su agradecimiento a LA OPINION: “que desde siempre nos acompaña en cada paso que vamos dando. Para nosotros es muy importante su acompañamiento. Bailamos por y para Pergamino”, concluyó.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Urquiza celebra este sábado una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    Rafael Restaino fue distinguido en un certamen literario internacional

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cristian Capurelli sobre su presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: “Lo tomo como algo que he sembrado hace muchos años y como un reconocimiento a mi carrera”.
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Por Néstor Suárez
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero
    Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    La atleta pergaminense cumplió el sueño de participar en uno de los cruces más tradicionales del trail running como lo es el Cruce de Los Andes.

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Hoy, la Avenida Pellegrini ya no es solo un trayecto. Es una decisión urbana materializada en asfalto, árboles, luces y continuidad.

    Avenida Pellegrini, en la zona sur de Pergamino: cuando una ciudad se anima a crecer