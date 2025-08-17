El Parque Belgrano se convierte en el gran patio de juegos del Día del Niño

La ciudad se vestirá de alegría para celebrar el Día del Niño con una excelente propuesta pensada especialmente para reunir a las familias en un mismo espacio de encuentro. Desde las 11:00, Parque Belgrano será escenario de una jornada cargada de música, juegos, espectáculos y actividades que buscarán regalar sonrisas y recuerdos inolvidables a los más chicos, aunque siempre los grandes se “prenden” para pasarla muy bien con sus seres queridos.

La programación artística estará marcada por la diversidad de géneros y estilos. Sobre el escenario pasarán “Copetín y Violeta Margarita, con un show lleno de color y humor; “Fundadores Rock”, aportando su impronta musical; “La Vieja Cumbiera”, con el ritmo que invita a bailar, y los siempre esperados “Tiringuntingos”, que animarán la fiesta con propuestas especialmente pensadas para los pergaminenses.

Este evento, de acceso libre y gratuito, contará además con espacios gastronómicos, una feria de artesanos con propuestas locales, juegos para todas las edades y sorteos que buscarán sumar entusiasmo a la jornada.

Para todos, el Día del Niño es una celebración que miles de pequeños esperan con ansias durante este mes de agosto. La felicidad de los más chicos al recibir regalos es el impulso de los adultos para recorrer las calles en busca de juguetes para los infantes.

Para este 2025, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete modificó más de una vez la fecha en la que se festeja a los niños. Esto causó confusión entre varias personas hasta que se confirmó, el tercer domingo de agosto,

“Sabemos que esta fecha rinde homenaje a las infancias, reconociendo su importancia en la sociedad y promoviendo actividades recreativas, educativas y familiares en todo el país”, explicaron a LA OPINION los organizadores de esta gran fiesta planificada para hoy.

Durante esta jornada, las familias suelen reunirse para compartir los juegos, regalos y varios momentos especiales, mientras instituciones y organizaciones, como en el caso de Pergamino el Municipio, ofrecen propuestas lúdicas y culturales. Más allá de esta celebración, este día también busca concientizar sobre los derechos de niños y niñas, renovando el compromiso de brindarles una infancia plena, segura y feliz.

Disfrutar en Pergamino

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Pergamino, apunta no solo a ofrecer un día de diversión, sino también a consolidar el sentido de comunidad. El Parque Belgrano, con su amplitud y naturaleza, se convertirá en el marco ideal para que las familias puedan compartir al aire libre un domingo diferente, en un clima de encuentro y celebración.

De esta manera, la ciudad se suma a los festejos del Día del Niño con una propuesta que combina expresiones culturales, mucho entretenimiento y la participación comunitaria, reafirmando el valor de la infancia y la importancia de generar espacios para disfrutar juntos.

Un festejo adelantado

En el marco de una propuesta conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Cultura, el Municipio de Pergamino puso en marcha una serie de celebraciones en distintos puntos de la ciudad. La iniciativa alcanza tanto al Centro de Atención de la Primera Infancia del barrio José Hernández como a todos los Centros de Desarrollo Comunitarios, donde se organizó una nutrida agenda de actividades pensadas especialmente para las infancias.

Durante los últimos días, las familias se acercaron a estos espacios para compartir una jornada que combinó juegos, música, sorpresas y la alegría de los más pequeños. En cada Centro, los equipos de trabajo diseñaron su propia programación, adaptada a las características de sus barrios, con propuestas que incluyeron espectáculos, dinámicas recreativas y espacios de creatividad que buscaron convertir la jornada en una verdadera fiesta comunitaria.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presencia de los coloridos muñecos de Mickey y el Pato Donald, que recorrieron los distintos espacios despertando sonrisas y sumándose al clima festivo junto a chicos y grandes.

Estas celebraciones, impulsadas por el Municipio, tienen como objetivo central no solo homenajear a la niñez pergaminense, sino también fortalecer el rol de los Centros de Desarrollo Comunitarios y del Centro Primera Infancia como lugares de encuentro, integración y pertenencia. De este modo, el Municipio reafirma su compromiso en la generación de actividades que promuevan la inclusión, la participación y el acceso a experiencias culturales y recreativas de calidad.

¿Por qué celebramos el Día del Niño?

Muchos son los días que celebramos a lo largo del año pero, ¿sabemos la historia que hay detrás de esos festejos? En el caso del día del niño, es una festividad que tiene más de 50 años de historia.

El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. A partir de esta situación, en 1924, se comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the Children que con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños.

El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, luego en 1989, se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño y se estimuló a los países a que establecieran una fecha para su celebración. El objetivo del día del niño está destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto "la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero" como su bienestar social.

En el caso de la Argentina, el día del niño se se festeja desde 1960. Tradicionalmente se realiza el segundo o tercer domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya que en nuestro país dicho festejo se relaciona con el acto de regalarle juguetes a los chicos.